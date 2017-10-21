馬德里啟動憲法 解除加泰自治權

（马德里20日综合电）西班牙中央政府和加泰隆尼亚自治区的紧张关系加剧。加泰主席普伊格蒙特扬言倘若马德里继续“打压”将宣布独立。西班牙方面则威胁采取紧急措施，启动宪法第155条，解除加泰自治权。

西班牙中央政府下达最后通牒，要求加泰隆亚自治区19日上午10时（大马时间下午4时）表态是否要独立。

在最后期限届满前最后一刻，加泰隆尼亚自治区主席普伊格蒙特去信中央政府，强调继续暂缓宣布独立。他并将紧张情势升高归罪给马德里，表示如果他们坚持不肯对话并且继续动用压迫手段，加泰议会将被迫正式宣布独立。

消息传出后不到数分钟，西班牙方面随即宣布，将在周六召开紧急会议讨论依据宪法第155条终止加泰自治权，保卫包括在加泰隆尼亚在内的所有西班牙人的利益。中央政府预计会列出一张特别措施清单，启动权力转移。由于这过程须经国会通过，预料最快要到下星期才能生效。

西班牙宪法第155条内容为，“如果有自治团体未按照宪法规定执行义务，或者行为严重危害西班牙大众利益，（中央）政府以强迫该团体完成义务或者保护大众利益为前提，可以采取所有必要措施”。但有分析指出，宪法并未赋予西国政府彻底解除加泰自治的权力。