習近平強調： 萬眾一心開拓進取 把新時代中國推向前進

这是遵义市播州区花茂村党总支书记潘克刚将一幅鸟瞰村子新貌的照片送到习近平面前。习近平起身接过照片，边看边称赞：“这是风景画，很漂亮！”

（北京20日综合电）习近平同志19日上午在参加中共十九大贵州省代表团讨论时强调，党的十九大报告进一步指明了党和国家事业的前进方向，是我们党团结带领全国各族人民在新时代坚持和发展中国特色社会主义的政治宣言和行动纲领。要深刻学习领会中国特色社会主义进入新时代的新论断，深刻学习领会我国社会主要矛盾发生变化的新特点，深刻学习领会分两步走全面建设社会主义现代化国家的新目标，深刻学习领会党的建设的新要求，激励全党全国各族人民万众一心，开拓进取，把新时代中国特色社会主义推向前进。

贵州省代表团讨论气氛热烈。孙志刚、谌贻琴、余留芬、潘克刚、周建琨、钟晶、杨波、张蜀新、黄俊琼等9位代表分别结合实际，对报告发表了意见，畅谈了认识体会。大家认为，党的十九大报告是一个实事求是、与时俱进，凝心聚力、催人奋进的报告，是一个动员和激励全党为决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利，实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗的报告，一致表示拥护这个报告。

习近平边听边记，同代表们深入讨论。六盘水市盘州市淤泥乡岩博村党委书记余留芬发言时说，广大农民对党的十九大报告提出土地承包到期后再延长30年的政策十分满意，习近平听了十分高兴，说这是要给广大农民吃个“定心丸”。遵义市播州区枫香镇花茂村党总支书记潘克刚讲到乡村农家乐旅游成为乡亲致富新路，习近平说既要鼓励发展乡村农家乐，也要对乡村旅游作分析和预测，提前制定措施，确保乡村旅游可持续发展。毕节市委书记周建琨讲到把支部建在生产小组上、发展脱贫攻坚讲习所，习近平强调，新时代的农民讲习所是一个创新，党的根基在基层，一定要抓好基层党建，在农村始终坚持党的领导。黔西南州贞丰县龙场镇龙河村卫生室医生钟晶讲到农村医疗保障问题，习近平详细询问现在农民一年交多少医疗保险费、贫困乡村老百姓生产生活条件有没有改善。贵州六盘水市钟山区大湾镇海嘎村党支部第一书记杨波谈了自己连续8年坚持当驻村第一书记、带领乡亲脱贫致富的体会，习近平表示，对在脱贫攻坚一线的基层干部要关心爱护，各方面素质好、条件具备的要提拔使用，同时要鼓励年轻干部到脱贫攻坚一线去历练。习近平还对黔东南州镇远县江古镇中心小学教师黄俊琼说，老少边穷地区的教育培训工作要加大力度，让更多乡村和基层教师受到专业培训。

在认真听取代表发言后，习近平表示，很高兴作为贵州省代表团的代表参加讨论。习近平向在座各位代表和贵州全省各族干部群众致以诚挚的问候。

习近平指出，5年来，贵州认真贯彻落实党中央决策部署，各方面工作不断有新进展。综合实力显著提升，脱贫攻坚成效显著，生态环境持续改善，改革开放取得重大进展，人民群众获得感不断增强，政治生态持续向好。贵州取得的成绩，是党的十八大以来党和国家事业大踏步前进的一个缩影。这从一个角度说明了党的十八大以来党中央确定的大政方针和工作部署是完全正确的。

习近平希望贵州的同志全面贯彻落实党的十九大精神，大力培育和弘扬团结奋进、拼搏创新、苦干实干、后发赶超的精神，守好发展和生态两条底线，创新发展思路，发挥后发优势，决战脱贫攻坚，决胜同步小康，续写新时代贵州发展新篇章，开创百姓富、生态美的多彩贵州新未来。

习近平指出，中国特色社会主义进入了新时代，这是我国发展新的历史方位。作出这个重大政治判断，是一项关系全局的战略考量，我们必须按照新时代的要求，完善发展战略和各项政策，推进和落实各项工作。我国社会主要矛盾的变化是关系全局的历史性变化，对党和国家工作提出了许多新要求，我们要深入贯彻新发展理念，着力解决好发展不平衡不充分问题，更好满足人民多方面日益增长的需要，更好推动人的全面发展、全体人民共同富裕。我们要紧密结合党的十九大对我国未来发展作出的战略安排，推进党和国家各项工作，特别是要保持各项战略、工作、政策、措施的连续性和前瞻性，一步接一步，连续不断朝着我们确定的目标前进。

习近平强调，办好中国的事情，关键在党。全面从严治党不仅是党长期执政的根本要求，也是实现中华民族伟大复兴的根本保证。我们党要团结带领人民进行伟大斗争、推进伟大事业、实现伟大梦想，必须毫不动摇把党建设得更加坚强有力。全面从严治党永远在路上。在全面从严治党这个问题上，我们不能有差不多了，该松口气、歇歇脚的想法，不能有打好一仗就一劳永逸的想法，不能有初见成效就见好就收的想法。必须持之以恒、善作善成，把管党治党的螺丝拧得更紧，把全面从严治党的思路举措搞得更加科学、更加严密、更加有效，推动全面从严治党向纵深发展。各级党组织和全体党员、各级领导干部必须坚决维护党中央权威，坚决服从党中央集中统一领导，把“四个意识”落实在岗位上、落实在行动上，不折不扣执行党中央决策部署，始终在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

习近平指出，大会之后，要认真组织好党的十九大精神宣传教育工作和学习培训工作，注重宣传各地区各部门学习贯彻的具体举措和实际行动，注重反映基层干部群众学习贯彻的典型事迹和良好风貌。要充分利用各种宣传形式和手段，采取人民群众喜闻乐见的形式，推动党的十九大精神进企业、进农村、进机关、进校园、进社区、进军营，让干部鼓足干劲。要组织好集中宣讲活动，把党的十九大精神讲清楚、讲明白，让老百姓听得懂、能领会、可落实。

李克強：團結奮鬥 真抓實乾

奪取中特色社會主義偉大勝利

（北京20日综合电）10月19日上午，李克强同志来到他所在的中共十九大广西壮族自治区代表团参加讨论。他说，习近平同志代表十八届中央委员会向大会所作的报告，回顾总结了过去5年党中央团结带领全党全国各族人民坚持和发展中国特色社会主义的辉煌成就和宝贵经验，对决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利做了全面部署。报告凝聚全党智慧，反映时代要求和人民愿望，是指引全党全国各族人民把中国特色社会主义不断推向前进、迈向新时代的政治宣言和行动纲领。

讨论中，李克强与代表们深入交流。他说，党的十八大以来，改革开放和社会主义现代化建设取得历史性成就，根本在于以习近平同志为核心的党中央坚强领导，以巨大的政治勇气和强烈的责任担当，推动党和国家事业发生历史性变革，我国发展站到了新的历史起点上，中国特色社会主义进入了新时代。习近平新时代中国特色社会主义思想是马克思主义中国化的最新成果，是中国特色社会主义理论体系的重要组成部分，是我们党必须长期坚持的指导思想。

李克强说，全面学习贯彻党的十九大精神，必须深刻领会和深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党的基本理论、基本路线、基本方略，统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，把发展作为解决我国一切问题的基础和关键，根据我国社会主要矛盾的变化，紧扣满足人民日益增长的美好生活需要，着力解决发展不平衡不充分的突出问题，在决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家进程中取得新的更大成就。

李克强指出，全面学习贯彻党的十九大精神，必须团结奋斗、真抓实干，解放和发展生产力，破解发展不平衡不充分问题。要贯彻新发展理念，建设现代化经济体系，坚定实施报告提出的各项战略，坚持品质第一、效益优先，以推进供给侧结构性改革为主线，促进我国产业迈向全球价值链中高端，持续推进政府职能转变，鼓励更多社会主体投身创新创业，更大激发市场活力和社会创造力，推动形成全面开放新格局，不断增强我国经济创新力和竞争力，努力实现更高品质、更有效率、更加公平、更可持续的发展。

李克强要求，全面学习贯彻党的十九大精神，必须心中有党、心中有民，坚持我们党全心全意为人民服务的根本宗旨。深入贯彻以人民为中心的发展思想，抓住群众最关心最直接最现实的利益问题，持续不懈努力，为人民提供更多就业、更优质的教育和医疗、更好兜底的社会保障。着力打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治攻坚战。完善社会治理，促进公平正义。在推动保障和改善民生中形成发展的新动力，用改革发展的更大成就更多增进人民福祉。

李克强强调，要在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，自觉维护党的集中统一领导，把全面从严治党引向深入，增强“四个意识”，做到忠诚干净担当。坚定“四个自信”，不忘初心，牢记使命，坚决抓好党的十九大各项决策部署落实，进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想，奋力夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利。

马飚同志参加了广西壮族自治区代表团的讨论。

“未來之城”長什麼樣？

雄安新區黨工委書記為你“揭秘”

（北京20日综合电）举世瞩目的雄安新区规划何时出台？

“我们正在全力以赴编制规划，雄安新区是千年大计、国家大事，要保持历史耐心和战略定力，把新区建成留给子孙后代的历史遗产。”

19日，在中共十九大河北省代表团媒体开放日上，河北雄安新区党工委书记、管委会主任陈刚代表说。

自4月1日雄安新区宣布设立至今，已有半年多时间。这座关涉“千年大计、国家大事”的“未来之城”何时揭开“面纱”，成为各方关注焦点。

陈刚介绍，河北作为雄安新区规划建设主责单位，半年来主要做了4件事：启动了规划编制工作，采取了严格的管控措施，组建了新区管委会和中国雄安建投总公司，开始了生态治理和植树造林工作。

他说，河北委托中国城市规划设计研究院作为牵头单位，通过中规院组织国内300多名专家和优秀团队，参与雄安新区规划编制工作，取得了阶段性成果。规划编制的理念就是习近平总书记要求的“世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位”4句话。

“千年大计”必须

“从长计议”

陈刚说，为了搞好规划编制，雄安新区开展了城市设计国际谘询，来自国内外180多个团队报名参加，最终选择了12个团队，进行了为期2个月的城市设计国际谘询工作。同时，为支撑规划，还启动了22个专项规划和32个专题研究，现在规划取得了一些阶段性成果。

“高起点”“高标准”

体现在新理念新思路

“雄安新区能不能作为一个城市案例，来证明绿水青山就是金山银山？”“如何把白洋淀生态打造好，使其成为新区的一张靓丽名片？”

陈刚自问自答：我们绝不能“因城废淀”，新区建设绝不能污染白洋淀。我们规划“蓝绿空间”比例不低于70%，划定开发边界和生态红线，现在已经开始进行水污染治理和植树造林工作。

“招凤引凰”

主要靠优质公共服务

陈刚说，能不能疏解北京非首都功能，首先要看雄安对生活在北京的人有没有吸引力。

“我们不会靠优惠政策、低廉土地来挖‘墙脚’，而是靠优良的公共服务来吸引人，在住房、教育、医疗等方面形成竞争力。”

在雄安看得见文化

“无文化传承，无雄安未来。”陈刚说，现在一些城市到处都是“水泥森林、玻璃幕墙”，雄安新区在城市风貌设计中，应充分体现中国特色、反映白洋淀水乡文化，把城市设计成对人友好、以人为尺度，而不是以汽车为尺度的城市。