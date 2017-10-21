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遭軍政府施壓 泰國佛教界整治寺廟歪風

发布于 October 21, 2017
泰国寺庙的香油钱向来争议很大。图为曼谷一寺庙内，香油钱箱一字排开。
泰国寺庙的香油钱向来争议很大。图为曼谷一寺庙内，香油钱箱一字排开。

（曼谷20日综合电）在泰国军政府的压力下，备受丑闻困扰的泰国佛教界启动一系列改革措施，旨在整治寺庙乱象，恢复佛门清誉。
泰国是佛教国家，素有“黄袍佛国”之称，全国人口90%以上信奉佛教，全国共有佛寺约四万所，僧侣超过30万人。近年来，僧人涉及性丑闻、洗钱、贩毒的事件层出不穷，严重影响佛教形象。
目前正值泰国国丧期，已故泰王蒲眉蓬将在下周火化，新王哇集拉隆功料于年底举行加冕礼。在这敏感时期，被视为国教的泰国佛教有必要采取行动，肃清佛门歪风。
泰国高僧上个月下达指令，要更严格管控全国寺庙和僧人。根据媒体记者看到的书面指示，僧人不得向人求取馈赠，佛寺内不得再售卖佛教纪念品，此外高僧须严格约束属下僧人，防止他们“不当使用社交媒体”，避免引来“公众的非议”。
这些指令获得泰国佛教界管理机构僧伽最高委员会的肯定和支持，其目的在于使寺庙的财政更为透明化，以及应对佛教被指商业化的指责。
僧伽最高委员会成员摩里法师支持改革措施。他接受媒体访问时说：“这些规定本来就存在，但执行力度或许过于松散。我们必须自我检讨，听取民意，确定哪些（行为）是不当的，并可能影响公众对本宗教的信任。”
许多泰国人认为给寺庙添的香油钱越多，获得神明的庇佑就越大。呼吁佛教推行改革的团体指出，一些寺庙和僧人就是看准佛教徒的这种心理而行骗敛财。
泰国东北部一组寺庙，上个月下令属下僧人相互监督，一旦发现有人违反教义戒律，须及时检举。
佛统府主管上个月上任
即要警方调查出问题寺庙
泰国军政府自2014年夺权上台执政以来，就一直试图迫使佛教界进行改革。军政府上个月委任前高级警官普拉姆萨内出任泰国佛统府的主管。他上任后即要求警方介入调查涉嫌盗用国家拨款的寺庙。
泰国警方说，他们目前正在调查35所寺庙和29个人，其中包括涉嫌挪用公款的五名住持和佛教界一名前领袖。这五名主持已正式被控滥用职权以及串谋违法等罪名。
泰国政府去年向佛教界拨款53.2亿泰铢（约6.7亿令吉），其中46.7亿泰铢分发给各地的寺庙和僧人。
有分析员认为，佛教此次的改革运动，是泰国王权交接前僧人与当政者权力斗争的结果之一。
佛教学者略猜受访时说：“佛教界加强管控，是为了维护其合法性……若是无法顺应时变，寻找让人们了解佛教教义的新途径，他们将逐渐与新一代泰国人脱节。”
另一名佛教学者斯瓦拉萨也持相同看法，他说：“僧人的教育需要与时并进，现有制度培养出的僧人，对现实世界缺乏充分了解。”

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