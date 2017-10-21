羅興亞難民正伺機潛入馬國 海事局：已作好應對措施

（浮罗交怡20日综合电）马来西亚海事执法机构总监祖基菲里说，缅甸若开邦再次发生暴力冲突后，估计已逃到孟加拉的数十万罗兴亚难民，正伺机搭船潜入马国寻求庇护。

他周二在吉打州出席海事执法机构北马区指挥官移交职权的仪式后指出，该机构已采取策略，加强海上巡逻，以应对罗兴亚难民可能大举涌入的问题。

他说，罗兴亚难民以往是在贩卖人口集团的安排下，直接搭船潜入马来西亚，但这次他们是先逃往孟加拉，再找机会潜入马国。“我们估计目前已有80万名罗兴亚难民到孟加拉避难，他们正等待机会获安排上船，通过水路南下，而马来西亚就是他们的终点站。”

祖基菲里表示，一旦难民涌入马来西亚海域，很可能选择在玻璃市、吉打、槟城和霹雳州海岸登陆，因此他已指示沿岸地区的海事执法机构官员作好应对措施，包括连同其他政府单位，准备好为难民提供人道援助。

浮罗交怡海域曾在2015年5月发生1158名罗兴亚和孟加拉难民搭船非法潜入，进而揭发了泰国不法集团涉及贩卖人口时，因当局大力扫荡而将难民遗弃在海上或杀害的事件。马来西亚警方当时还在北马接近泰北边境的地方，发现逾百个怀疑埋葬难民的乱葬岗，引起全球关注。