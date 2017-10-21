首页 新闻 国际新闻 羅興亞難民正伺機潛入馬國 海事局：已作好應對措施

羅興亞難民正伺機潛入馬國 海事局：已作好應對措施

发布于 October 21, 2017

（浮罗交怡20日综合电）马来西亚海事执法机构总监祖基菲里说，缅甸若开邦再次发生暴力冲突后，估计已逃到孟加拉的数十万罗兴亚难民，正伺机搭船潜入马国寻求庇护。
他周二在吉打州出席海事执法机构北马区指挥官移交职权的仪式后指出，该机构已采取策略，加强海上巡逻，以应对罗兴亚难民可能大举涌入的问题。
他说，罗兴亚难民以往是在贩卖人口集团的安排下，直接搭船潜入马来西亚，但这次他们是先逃往孟加拉，再找机会潜入马国。“我们估计目前已有80万名罗兴亚难民到孟加拉避难，他们正等待机会获安排上船，通过水路南下，而马来西亚就是他们的终点站。”
祖基菲里表示，一旦难民涌入马来西亚海域，很可能选择在玻璃市、吉打、槟城和霹雳州海岸登陆，因此他已指示沿岸地区的海事执法机构官员作好应对措施，包括连同其他政府单位，准备好为难民提供人道援助。
浮罗交怡海域曾在2015年5月发生1158名罗兴亚和孟加拉难民搭船非法潜入，进而揭发了泰国不法集团涉及贩卖人口时，因当局大力扫荡而将难民遗弃在海上或杀害的事件。马来西亚警方当时还在北马接近泰北边境的地方，发现逾百个怀疑埋葬难民的乱葬岗，引起全球关注。

  • ent02

    鄧紫棋送門票誘粉絲捐款

    邓紫棋（G.E.M.）19日化身接线生，为慈善组织筹款，短短1小时内，来自香港、台湾、马来西亚及新加坡的善长人翁来电，G.E.M.即场举行“私人演唱会”任人点唱：“我叫人捐钱的必杀…
    October 21, 2017
    4 second read
  • ent03

    愛犬咬死韓廚 崔始源遭轟“一家都要受法律制裁”

    韩国人气男团Super Junior（SJ）成员崔始源家中所养的爱犬，月初咬伤邻居，更致邻居因败血症死亡，崔始源一家亦因此被网民闹爆没有管理好爱犬，又指明知爱犬有攻击性，就应该为它…
    October 21, 2017
    3 second read
  • ent04

    洛史釗活老婆哭訴 初入行被迷姦

    不少女星近日开腔自揭被淫魔监制哈维维斯坦或其他圈中人性骚扰或性侵的惨痛经历，歌手洛史钊活（Rod Stewart）的模特儿爱妻Penny Lancaster近日亦于节目声泪俱下，自…
    October 21, 2017
    6 second read
载入更多相关文章

  • 向英歐盟公民保證 英首相：不會“脫歐”後被趕走

    （伦敦20日综合电）英国首相特雷莎·梅19日发表公开信称，合法生活在英国的欧盟公民可以继续留在英国。 特雷莎·梅在其脸书（facebook）官方账号上发表了长达700多字的公开信。…
    October 21, 2017
    0 second read

  • 歐盟秋季峰會 各方盼英“脫歐”談判取得進展

    （布鲁塞尔20日综合电）为期两天的欧盟秋季峰会19日在欧盟总部所在地布鲁塞尔启幕，多数与会领导人都期望英国首相特雷莎·梅能够做出更多“让步”，打破英国“脱欧”谈判停滞不前的僵局。 …
    October 21, 2017
    0 second read

  • 美前總統小布希批特朗普鎖國 美國偉大民主面臨嚴重新威脅

    （纽约20日综合电）美国前总统布希19日在纽约举行了一场演讲，针对特朗普执政以来诸多现象提出看法，指出美国的伟大民主面临新严重威胁，倾向锁国使这种情况变的更严重，重振民主精神成为当…
    October 21, 2017
    0 second read
Load More In 国际新闻
评论功能已关闭