代替進口產品 越將生產熱軋鋼

（越南20日综合电）据全球台商服务网报导，越南榕橘和发股份公司（Cong ty Co phan Thep Hoa Phat Dung Quat）及大涅利集团（Danieli）顷签署供应合约，大涅利集团供应年产量350万公吨之薄板胚铸造及热轧钢之生产线给广义省榕橘和发钢铁生产复合区。这系目前全球最先进之热轧钢生产线，确保最高之HRC热轧钢品质，消秏能量最低且环保。

根据合约，大涅利集团将提供整套QSP生产线，该工厂之年产量达350万公吨，第二期可扩增至400万公吨。产品可加工生产特殊之钢管、浪板及其他特殊产品。目前越南完全依赖进口上述产品。

越南和发集团总裁表示，薄板胚铸造项目及热轧钢项目系榕橘和发钢铁生产复合区中最重要之项目。和发是越南第一家厂商生产热轧钢。大涅利集团（Danieli）总经理Giacomo Mareschi Danieli亦称，这是到目前为止大涅利集团在全球上最重要之案子。

大涅利集团（Danieli）系欧洲及全球冶金及轧钢之最大集团之一。自2000年以来该集团提供予和发集团众多生产钢铁之设备。和发集团前亦已分别向德国、义大利等合作伙伴采购设备，提供予榕橘和发钢铁生产复合区使用。

榕橘和发钢铁生产复合区年产量为400公吨，自本年2月份以来和发集团尽速执行第一期，年产量200万公吨高品质建筑用之铁条及铁卷。第二期自本年8月份起启动，产量为200万公吨，生产热轧扁钢，服务机械制造产业，预计整个投资案将于2019年底完工投产。