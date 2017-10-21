首页 新闻 国际新闻 代替進口產品 越將生產熱軋鋼

代替進口產品 越將生產熱軋鋼

发布于 October 21, 2017

（越南20日综合电）据全球台商服务网报导，越南榕橘和发股份公司（Cong ty Co phan Thep Hoa Phat Dung Quat）及大涅利集团（Danieli）顷签署供应合约，大涅利集团供应年产量350万公吨之薄板胚铸造及热轧钢之生产线给广义省榕橘和发钢铁生产复合区。这系目前全球最先进之热轧钢生产线，确保最高之HRC热轧钢品质，消秏能量最低且环保。
根据合约，大涅利集团将提供整套QSP生产线，该工厂之年产量达350万公吨，第二期可扩增至400万公吨。产品可加工生产特殊之钢管、浪板及其他特殊产品。目前越南完全依赖进口上述产品。
越南和发集团总裁表示，薄板胚铸造项目及热轧钢项目系榕橘和发钢铁生产复合区中最重要之项目。和发是越南第一家厂商生产热轧钢。大涅利集团（Danieli）总经理Giacomo Mareschi Danieli亦称，这是到目前为止大涅利集团在全球上最重要之案子。
大涅利集团（Danieli）系欧洲及全球冶金及轧钢之最大集团之一。自2000年以来该集团提供予和发集团众多生产钢铁之设备。和发集团前亦已分别向德国、义大利等合作伙伴采购设备，提供予榕橘和发钢铁生产复合区使用。
榕橘和发钢铁生产复合区年产量为400公吨，自本年2月份以来和发集团尽速执行第一期，年产量200万公吨高品质建筑用之铁条及铁卷。第二期自本年8月份起启动，产量为200万公吨，生产热轧扁钢，服务机械制造产业，预计整个投资案将于2019年底完工投产。

  • ent02

    鄧紫棋送門票誘粉絲捐款

    邓紫棋（G.E.M.）19日化身接线生，为慈善组织筹款，短短1小时内，来自香港、台湾、马来西亚及新加坡的善长人翁来电，G.E.M.即场举行“私人演唱会”任人点唱：“我叫人捐钱的必杀…
    October 21, 2017
    4 second read
  • ent03

    愛犬咬死韓廚 崔始源遭轟“一家都要受法律制裁”

    韩国人气男团Super Junior（SJ）成员崔始源家中所养的爱犬，月初咬伤邻居，更致邻居因败血症死亡，崔始源一家亦因此被网民闹爆没有管理好爱犬，又指明知爱犬有攻击性，就应该为它…
    October 21, 2017
    3 second read
  • ent04

    洛史釗活老婆哭訴 初入行被迷姦

    不少女星近日开腔自揭被淫魔监制哈维维斯坦或其他圈中人性骚扰或性侵的惨痛经历，歌手洛史钊活（Rod Stewart）的模特儿爱妻Penny Lancaster近日亦于节目声泪俱下，自…
    October 21, 2017
    6 second read
载入更多相关文章

  • 向英歐盟公民保證 英首相：不會“脫歐”後被趕走

    （伦敦20日综合电）英国首相特雷莎·梅19日发表公开信称，合法生活在英国的欧盟公民可以继续留在英国。 特雷莎·梅在其脸书（facebook）官方账号上发表了长达700多字的公开信。…
    October 21, 2017
    0 second read

  • 歐盟秋季峰會 各方盼英“脫歐”談判取得進展

    （布鲁塞尔20日综合电）为期两天的欧盟秋季峰会19日在欧盟总部所在地布鲁塞尔启幕，多数与会领导人都期望英国首相特雷莎·梅能够做出更多“让步”，打破英国“脱欧”谈判停滞不前的僵局。 …
    October 21, 2017
    0 second read

  • 美前總統小布希批特朗普鎖國 美國偉大民主面臨嚴重新威脅

    （纽约20日综合电）美国前总统布希19日在纽约举行了一场演讲，针对特朗普执政以来诸多现象提出看法，指出美国的伟大民主面临新严重威胁，倾向锁国使这种情况变的更严重，重振民主精神成为当…
    October 21, 2017
    0 second read
Load More In 国际新闻
评论功能已关闭