緬最大城發生火警 知名飯店付之一炬

历史悠久的皇家湖皇宫酒店（上图）内外很多木制结构，前天凌晨的一场火将它全吞噬了。（新华社图片）

（仰光20日综合电）缅甸仰光著名的皇家湖皇宫酒店周四凌晨发生大火，造成至少一死二伤。这家历史悠久的酒店几乎全被烧毁。

位于仰光市敏加拉当纽镇区的皇家湖皇宫酒店（Kandawgyi Palace Hotel）19日凌晨3时20分失火，消防员花了近四个小时，直到上午7时左右才把火势扑灭。

消防员在一间客房发现一具男性尸体。日本驻仰光大使馆证实，死者是一名50多岁的日本商人。另有一名外国女游客和一名消防员受伤。

到昨天为止失火原因还未明，但据了解，火从酒店五楼烧起，后来有气罐爆炸，火势愈加不可收拾。

出事后，140多名外国客人被转移到附近其他酒店。

皇家湖酒店位于皇家湖畔（又称甘多基湖、大湖），具有缅甸传统建筑和装饰风貌，以柚木木雕、家具着称，颇受外国游客喜爱。该酒店有些建筑建于上世纪30年代，许多当地人对这家历史悠久的酒店一夜之间烧成灰烬深感痛心。

皇家湖酒店是缅甸商界大亨岱扎（Tay Za）旗下托集团（Htoo Group）的产业。岱扎与缅甸前军人政权关系密切，曾被美国列入制裁名单，直到去年才被解除制裁。