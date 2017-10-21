菲軍方：在馬拉維駁火中 馬國籍恐怖頭目相信已喪命

（马拉维20日综合电）菲律宾军方说，马来西亚籍武装分子马末阿末“很可能”已在菲南马拉维市周三晚的驳火中丧命。此人原本有望成为极端组织伊斯兰国的东南亚首领，他若证实死亡，对有意在棉兰老岛建立根据地的伊国组织而言，将是一个不小的打击。

菲军方昨天发表声明说，13名叛军在菲军周三彻夜的军事行动者被击毙，另有七名叛军之前在周一上午被打死。

军方表示，在最新一轮战斗中，两名人质获救，当局根据他们提供的信息，“可以颇肯定”马末阿末（Mahmud Ahmad）已经丧命。

马拉维军事行动副指挥官布劳纳昨天也对记者说：“马末阿末很可能是其中一名死者。不过这要等我们进一步通过DNA检测例如牙科记录比对，才能确定。”

原有望接替成为

伊国组织东南亚区头目

马来西亚警察总长弗兹则表示，将要求菲律宾执法单位提供完整的资料，以确认马末阿末是否已被歼灭。“在还没有得到完整资料和报告之前，警方都不能证实马末阿末的死讯。”

不过，菲律宾总统杜特蒂昨晚在马尼拉一个商务会议上，宣布马末阿末已经被打死了。

39岁的马末阿末曾是马来亚大学伊斯兰研究学院讲师。安全事务专家说，马末阿末曾在巴基斯坦念书，并在阿富汗的一个卡伊达训练营学过制造炸弹，他2014年飞往菲南投靠马巫德武装。马国警方指他过去三年为马巫德武装筹得超过50万令吉（约15.8万新元）。

菲南恐怖组织阿布沙耶夫头目哈皮隆（Isnilon Hapilon）死后，曾有专家指出，马末阿末有望接替为伊国组织的东南亚区头目。先前传出的视频显示马末阿末与哈皮隆以及马巫德组织头目一起策划攻占马拉维市。哈皮隆和马巫德头目兄弟中的奥马卡延·马巫德（Omarkhayam Maute）周一上午在马拉维市区战役中被菲军击毙。

据估计，目前仍有20至40名武装分子在马拉维市打游击。布劳纳对媒体说，军队会继续不遗余力地清剿叛军。“反抗势力仍然存在，事实上我们从背景中，可以听得出战斗还在进行中。”

安全事务专家班乐义认为，即使马末阿末真的死了，并不表示潜伏在棉兰老岛的极端分子就此被连根拔起。“仍有高价值的恐怖分子在棉兰老岛活动，更不用说还有来自印尼和阿拉伯国家的外国战士……他们的行踪非常难以捉摸，因为他们融入当地社群，又与熟悉棉兰老岛地势的武装组织混在一起，所以军方很难逮着他们。”

杜特蒂周二宣布从叛军手中解放了马拉维。不过近五个月的战斗已使马拉维满目疮痍，从一个热闹的小城市变成一片废墟。菲防长洛伦扎纳估计，重建这座城市至少需要11亿美元（约46亿令吉）。