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緊急疏散453人 古打毛律災情持續惡化

发布于 October 21, 2017
古打毛律多条公路水深1尺。
古打毛律多条公路水深1尺。

（亚庇20日讯）古打毛律灾情持续恶化，截止周五（20日）下午，共有453人被紧急疏散。
大马民防部队代总监依再米说，古打毛律区2个救灾中心共有170个家庭的453名成员被紧急疏散。
他说，在这些灾黎当中，其中64个家庭的181名成员被安顿在敦赛益宗教学校，而106个家庭的272名成员则被送往敦赛益民众会所。
他说，由于多日来豪雨连绵不绝，导致河水泛滥，来自19个村庄村民的家园遭河水淹没，多间学校及当地医院也受水患影响。
他也表示，截止下午2时，古打毛律拉岗河的水位是4.8米的正水平，而拉卜卡河的水位为4.0米接近危险水平。
他表示，该区共有19个村庄被水淹没，另有2条主要公路中断。
另一方面，沙巴消拯员使用船只将受影响的灾民载往疏散中心。
沙巴消拯局公关莫哈末阿芬迪说，消拯队伍周四早上开始便在重灾区驻守，基于灾情下午恶化，而把那些受影响的灾黎疏散。

山泥衝瀉而下
毀山腰6戶民宅

（亚庇20日讯）极为罕见狂风暴雨袭武亚庇多个地区住宅区，大树经不起狂风暴雨的吹袭，连根拔起倒卧在车群中！
午夜的狂风暴雨，武吉巴登米尼托发生严重土崩，在轰隆巨响中，山泥挟着雷霆万均之势冲泻而下，将建在山腰的6户人家约20口摧毁，住户被迫迁离家园。
由于灾场危机四伏，土崩之后暂时不适宜居住，消拯员已经训令居民即刻迁移到疏散中心，以策安全。
与此同时，那些居住在斜坡和土崩黑区的居民，也受促请提高警惕，随时注意豪雨中可能发生土崩的征兆。
这场狂风暴雨是周五（20日）早上发生，当时正下着倾盆大雨及刮起狂风，造成多个住宅区受到不同程度的破坏。
一场耗时逾2句钟的惊人狂风暴雨，造成武吉巴登边周遭地区树倒、水淹、路崩。
这场极为罕见的狂风暴雨蹂躏数小时后，更导致许多地区停电，许多居民深感无助，大深恐遭遇突发性灾祸。
这起土崩事件是周五早上8时30分左右发生，米尼托多所住屋被山泥压中推倒，屋瓦败脱，现场一片狼藉。
沙巴消拯局在早上8时37分接到村民投报后，马上派出一组人员前往救援。
兵南邦消拯局局长莫哈末阿卡敏表示，消拯员过后协助疏散村民至安全地方，现场并没有伤亡报告。
他说，受灾户事后已经被暂时安顿在兵南邦民众会所。
阿卡敏表示，消拯局目前不排除土崩是因为连夜豪雨造成的可能性。
在其他地区，多个大树也经不起狂风暴雨的吹袭，连根拔起倒卧在车水马龙的车道，造成兵南邦旧路，亚庇，里卡士的交通系统陷入瘫痪。
另一方面，周五下午突然下起一场狂风暴雨，尽管半小时内后雨势变小，但狂风已导致亚庇多个地区的大树倾倒并压中数辆汽车。
据指出，亚庇多处遭狂风暴雨侵袭，多处地区大树不堪暴风“蹂躏”下应声倒下，许多停放路旁的车辆纷纷遭殃，被倒下的大树压坏，让车主大叹倒霉。

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