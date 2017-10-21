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狂風暴雨掀屋頂 閩機場終站也遭殃

发布于 October 21, 2017
受漏水影响的机场出发大厅。
受漏水影响的机场出发大厅。

（本报纳闽20日讯）一连多场的狂风暴雨袭击纳闽岛，导致纳闽机场终站建筑物也遭殃，部分屋顶被掀离而漏水，影响出发大厅及一些公共区。

大马机场公司纳闽区经理阿末菲克里三苏丁今晨证实这项消息，并对有关事件所造成的不便致歉。
他说：当受影响的部分屋顶等待展开进行临时及永久性维修工程时，国际出发大厅将暂时用作全部航线的出发大厅，包括马航，马航飞翼及亚航所有航班。
阿末菲克里指出：机场公司职员将为使用出发大厅的搭客提供适当的引导，确保他们不受任何的影响。
一连4天的连续多场狂风暴雨导致岛上多个低洼地区及公路出现淹水及停电情况，惟庆幸未有造成任何意外的报告。
从上周五开始，大风大雨不仅吹倒路边许多树木，至少在位于7个甘榜的10家住屋及小店的部分屋顶也被狂风掀起。受影响的甘榜分别是双溪美里，巴都阿朗，武吉古打，拉照，巴鲁谷，武吉卡南及丹绒亚路。
迄今，甘榜武吉卡南的部分乡村路仍然面对淹水情况，而巴鲁谷及双溪佳宁则传出倒树分别压正停在住家旁的轿车及公墓。
根据来自纳闽消防及拯救局的消息指出：从上周五开始，其行动室已接获超过200通与恶劣天气意外有关的紧急投报电话，并表示该局拯救人员已对倒树意外作出回应及了解情况与给予援助。
与此同时，纳闽区国会议员拿督诺斯曼也对于连日来狂风暴雨造成的意外表示关注，并与各政府部门紧密联系，包括沙巴电力有限公司以克服岛民所面对的任何问题。
他也劝告渔民们持续监督岛上的天气情况，同时在出海作业之前必须咨询大马海事执法机构的意见。
沙巴电力有限公司纳闽区经理扎丽花说：从本周开始，该公司人员无时无刻巡视受影响的地区，确保尽快恢复电供。
纳闽区国会议员社会服务中心主任巴斯兰说：多个政府部门，包括宗教理事会，纳闽机构及社会服务中心正作出·紧密的联系，以便为受影响的灾民提供适当的援助。

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