大馬氣候研究報告料明年尾完成 旺朱乃迪：雨量與去年相去不遠

（吉隆坡20日讯）天然资源与环境部长拿督斯里旺朱乃迪博士指出，我国气候与降雨量的全面研究报告，料将在明年尾完成。

他说，这是一项重要的研究，以协助政府解决各种因气候转变对环境带来的影响，尤其是我国所发生的水灾。

“数所公立大学所展开的研究显示，大马在2016年的雨量为9亿零700万立方米，这个数字与今年的相去不远，差别只是在何处下雨及下多久。

“比如，在2013年至2015年之间，砂拉越河上游不曾长时间发生强降雨，但现在却发生了，导致周围地区水灾。”

旺朱乃迪昨晚在马新社新闻频道的《议论空间》节目，这么指出。

他说，我国的降雨形式改变不只是气候转变所致，也受到伐木、城市气温增高，以及河流没有获妥善管理的影响，最终导致水灾。

“此情况也发生在半岛，尤其是首都，本来很少发生强降雨的地区，如今却面临闪电水灾，肇因是大面积发展导致地表的吸水能力变弱。

“工程在施工时，排水系统无法良好操作进一步加剧问题，发生强降雨时，雨水就会直接流向河流，如果不胜负荷，就会溢出至公路。”

另外，他指出，维护河流是环境部所关注的事项之一，以确保河流的生态不会因为高速的基建和工业发展，而受破坏。

他认为，现有的工业废料管理系统需要做出改变，以解决工业废料所导致的河流污染问题。

他指出，环境部目前处在讨论阶段，以针对新法律取得建议，包括规定工厂在将工业废料排至河流前，必需先将先处理它们。