首页 新闻 国内新闻 華青在TN50交流會表現遜色 方天興冀華青領袖勇於發言

華青在TN50交流會表現遜色 方天興冀華青領袖勇於發言

发布于 October 21, 2017

（吉隆坡20日讯）华总会长丹斯里方天兴呼吁华裔青年，特别是华青领袖，正视华青不踊跃出席2050年国家转型计划（TN50）交流会及表现逊色的现象，并应发动华青参与及勇于发言，争取把华社心声列入TN50议程内。
他指出，根据了解，迄今已有超过数百万的年轻人参与各团体主办的TN50交流会，当局收录了数以万计的提议或意见，不过，部分参与过TN50交流会的华青领袖曾申诉，出席的华青寥寥无几，有能力发表意见者更是屈指可数。
他今天在全国华青高峰会上致词时说，华青在这方面的表现显然比其他友族逊色，这些现象极待改善，基于事态严重，因此华总通过华总青来主办这项活动，希望能够唤起华青的醒觉和关注。
方天兴说，TN50是引领国家继续迈向先进国的路线图，政府从去年与青年交流，有关意见将综合为TN50的核心思维、执行和落实方案，因此华青不能自我放弃TN50交流会这个自由论述和反映心声的台阶，反之应抱持“我今天参与是为国家的未来献策”态度，才是上策。
“我们必须把握并做好当下的角色，热烈和友族青年一起发声发言，全面参与互相交流和磨合，谅解和寻求共识，这个过程是极其重要的，因为它也是国家多元和团结的重要表征、进程和元素。”
他强调，在TN50进程中，全民须全面摒弃所有极端种族和宗教主义，并共同维持现有的多元国情，继续捍卫中庸理性的全民团结氛围，才是上策。
另一方面，他也希望华青组织在促进全民团结的议题上，继续扮演积极角色，贯彻年轻一代国民团结、携手建国和共同开拓新机运的重要性。
“当不负责任的政客和极端种族或宗教主义者，不断玩弄种族和宗教议题时，身为年轻一辈，不应再与这些人一般见识，反之应以身作则，以年轻人更宽广的视野、开明、务实和前瞻性的眼光，遏止其蔓延。
“当国家正在朝向改革转型声中，我们必须结合秉承中庸理性的各族人民，对这些持有种族和宗教极端的所有意识形态，表达高度遗憾和排斥。”
方天兴说，华青组织除了可带动华青，也可以和友族青年连成一线，寻求共识，共同杜绝极端的种族和宗教主义歪风。

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