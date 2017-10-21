我們失去了什麼權益？ 大馬國際研究所副教授今講解

（本报诗巫20日讯）1963年由马來亚联合邦、砂拉越、北婆罗洲（今称沙巴）及新加坡所联合签署的“1963年马來西亚协议”（The Malaysia Agreement 1963），不只是一份有裨益的契约，更重要的是各造乃是以“邦国”的地位受邀加入成为其中一个“平等伙伴国”来共享平等的政治舞台以创造更好的未来。

当时的马來西亚结构是由4邦平等地位组成，直到1965年，新加坡退出后马来西亚后只剩3邦，更可悲的是之后的几十年，马来西亚的宪法便因为在国会中经过多次的修改等因素而使到原本1963马來西亚协议中列明砂拉越的自主权变得面目全非。

“令人难以置信的是砂拉越原本地大物博，天然资源丰富，更是全国最大的石油生产地，但最终却沦为全马贫穷州属之一。”

他说，随着资讯发达以及在全球化的浪潮冲击下，砂拉越人民普遍开始对过去半世纪所失去的自主权益有所抬头。

黄培根指出，砂拉越希望联盟特于本月21日（周六）于下午2至4时在砂拉越诗巫友谊协会主办一场“新政府、新希望”论坛。

“大会将邀请马来西亚与国际研究所副教授法依沙博士前来向大家深入讲解1963年的大马建国协议，同时也让砂人民了解到底失去了什么权益，而所失去的权益对彼等又有何影响。”

他强调，届时希望联盟暨砂行动党主席砂主席张健仁及公正党的威侬科迪也将和大家分享“新政府、新希望”将给予砂拉越的新愿景。该论坛将以双语，即英语和中文进行并且免费入场，欢迎大家踊跃出席！