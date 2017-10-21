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劉強燕促福利局關注 社區內多宗流浪漢課題

发布于 October 21, 2017

（诗巫20日讯）行动党南兰区国会议员刘强燕今日亲自把“促请福利局关注流浪汉课题”的公函交给诗巫福利局负责官员，并一起讨论社区内多宗令人关注的流浪汉个案，以了解他们所面对的情况与问题。
刘强燕表示，根据福利局官员的说法，这些流浪汉（街友）始终流浪街头，并非没有获得诗巫福利局的关注。
而是根据福利部现有的作业程序，若确认流浪汉有精神问题，个案将被转交给医院的精神科处理；不是精神问题者，福利局将提供援助，并把他们带回家人的身边。无可奈何的是，一些流浪汉个案，过后还是会选择回到街头。
据她观察，有些流浪汉白天流浪街头晚上回家睡觉，有些则晚上睡在街头。她要求福利局官员更加关注他们，找出他们不回家的理由和原因，因为担心他/她们有可能是家暴的受害者。
她呼吁居民，若发现流浪汉的所在之处，可帮忙致电诗巫福利局084-330675，以让福利局的官员根据程序，对他们展开关怀和提供援助的行动。
刘强燕希望福利部积极并全面探讨解决方案，以根治全国各地流浪汉的问题，也呼吁流浪汉的家人们对他们给予更多的关怀和帮助。同时也感谢教会和非政府组织为流浪汉们提供的食物援助。

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