福州僑辦訪「小福州」 張萍則：仿佛回到家鄉

福州市人民政府外事侨务办公室调研员张萍（左3）代表中国福建省福州市人民政府访问团赠送纪念品予诗巫福州公会，由主席甲必丹刘久生接领。右5为署理主席甲必丹刘贤远。

（本报诗巫20日讯）福州市人民政府外事侨务办公室调研员张萍及福州市人民对外友好协会秘书长韩珠妹昨日拜访诗巫福州公会，并参观了世福文物馆。

在双方相互赠纪念品后，两人亦与诗巫福州会主席甲必丹刘久生及署理主席甲必丹刘贤远进行了短暂的交流。

而在昨晚，诗巫福州公会特于晶木酒店明江阁宴请来自中国的贵宾，并邀请诗巫闽清公会、砂拉越古田公会、诗巫闽侯同乡会、砂拉越屏南公会、屏南董乡会及诗巫长乐同乡会福州属同乡代表出席，相互交流，增进情谊。

诗巫福州公会主席甲必丹刘久生于晚宴上表示，国之交，在于民相亲；民相亲，在于心相通。福州市人民政府向来关心诗巫这“小福州”的发展，不仅在继承和发扬中华文化上，也促进了经济文化的交流。

他说，在中国“一带一路”的积极推广下，两国在文化教育方面特别发挥了积极作用，同时他也感谢侨办长期以来对“小福州”诗巫的关心与支持。“我们将继续关注祖国家乡的发展，支持家乡经济建设，在两国友好关系中发挥纽带作用。”

与此同时，州市人民政府外事侨务办公室调研员张萍则表示，感谢诗巫这个“小福州”的乡亲们的热情招待，来到这里，听着福州话，吃着中国菜，仿佛回到了家乡。

“我们今早拜访了诗巫市议会主席拿督张泰卿，走访了诗巫闽清同乡会，下午也拜访了诗巫福州公会主席甲必丹刘久生，并走访世福总会及世福文物馆，留下了深刻的印象。”

她强调，诗巫这里的侨团成立的历史非常久远，并且发展的相当成熟，有组织、有纪律、有计划、有活动，并已形成了一套较为完整、发达的运作系统。

“诗巫的福州乡亲们都很融入本地社会，成为社会精英，衷心希望这项优良的传统能一直保持下去。”