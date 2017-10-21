我小將世青羽得混雙失女雙

（日惹20日综合电）羽球世青赛结束16强，17岁的杜依蔚喜忧参半，她与搭档吴永昌打进混双8强，但与队友陈康乐止步女双16强。

吴永昌/杜依蔚两局打败泰国组合闯混双8强，队友郑宇俊/陈康乐和万纬聪/陈雪柔皆1比2惜败出局。稍后，杜依蔚与陈康乐再登场，但以21比19、10比21、15比21负中国女双李汶妹/张殊贤，宣告国青女双全军覆没。

上届赛会与陈堂杰赢得混双铜牌的杜依蔚赛后表示：“我和吴永昌都想一路赢下去，下一圈对抗印尼3号种子勒罕/茜蒂法蒂亚将是艰难的比赛，但我们不会就此结束。我想要取得比上届世青赛更好的成绩。”

另外，万纬聪/郭昱健在16强赢得“阋墙战”，击败谢炜杰/郑凯文晋级8强，下一个对手是日本四号种子金子真大/久保田友之祐。单打方面，梁峻豪与吴堇溦都成功杀入8强。

梁峻豪估计可以顺利打进四强，“我承认今天打得不好，但我很幸运赢了。无论如何，这场胜利给了我信心。我的初级目标是打进半决赛，所以我想先达到它，然后专注打进决赛。”

梁峻豪21比16、21比17击退法国选手里奥罗西，将与另一位法国小将波波夫争夺半决赛资格。吴堇溦顺力挫印尼的采伦妮莎，将在在8强对抗泰国的查南齐达。但温琦煊被淘汰。