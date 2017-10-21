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添歲再敗 宗偉離世冠漸遠

发布于 October 21, 2017
丹麦公开赛激战正酣，但大马羽球一哥李宗伟不给力，第二圈就输球出局无缘八强。
丹麦公开赛激战正酣，但大马羽球一哥李宗伟不给力，第二圈就输球出局无缘八强。

（欧登塞20日综合电）丹麦公开赛激战正酣，但大马羽球一哥李宗伟不给力，第二圈就输球出局无缘八强。宗伟近期表现欠佳，周六迎来35岁生日的他，还能圆世界冠军梦吗？

以往参加超级赛，宗伟总是四强甚至决赛的常客，但随着年龄增大，宗伟的精力、战斗力都不如从前，他在超级赛的稳定性也大打折扣。2017年，宗伟的确有不错开局，他在全英赛拿到冠军。但自大马公开赛决赛输给林丹后，宗伟状态开始下滑，印尼公开赛次圈输给印度的帕拉诺伊。
8月的重头戏世锦赛，宗伟首圈惨遭淘汰。9月的日本公开赛，宗伟虽闯入决赛，但他输给新科世界冠军阿薛森。休整近一个月后，宗伟踏上丹麦公开赛，结果又是在次圈输球，17比21、21比11、19比21不敌帕拉诺伊。今年宗伟已两次输给帕拉诺伊，印度人似乎成了他的苦主。
“我曾希望在这里取得佳绩，但却是另一个失望的结局。”宗伟指出，他为简单失误付出代价，“首局频频失误，幸运的是我在次局恢复节奏。”惟，他又在决胜局13比10时犯下不寻常的失误，从而丢了比赛。
“我没有遇到跟不上帕拉诺伊速度的问题，输球是因为我犯下太多失误。”宗伟也表示，未来会尽量减少失误。随着年龄增大，他在球场上的控制力也差了不少。宗伟将在周六迎来35岁生日，身体状况可能会继续下滑。
宗伟最看重的还是世界冠军头衔，现阶段他继续留在场上打拼，无疑就是为了实现这个目标，可从其近来的表现，再加上阿薛森强劲的上升势头，宗伟看起来距离梦想越来越远了。不过，他已经透露，明年还会参加汤杯、世锦赛和亚运会。
无论如何，他还是获得帕拉诺伊的尊重，“我们必须尊敬宗伟，因为他在这个年龄还在打比赛。虽然他已经慢了，但我相信他还会还继续打下去，我不认为他已经失去动力了。”或许，宗伟继续坚持，可能是享受羽球和比赛的乐趣。
精选参赛是保存体能的最佳方式，可这又会导致世界排名下滑，很可能在大赛中过早与强敌相遇，这又是宗伟等老将一个无法回避的难题。当然，宗伟的坚持还会有其他原因，毕竟他是大马羽球的标志人物。
说再见真的很难，可有时又不得不说。35岁的李宗伟真的面临一个两难抉择。

順敏孤軍奮戰黑馬

随着李宗伟、陈文宏和邹美君/李明晏出局后，吴顺发/赖洁敏成为唯一闯入丹麦羽球赛8强的大马球员。
大马混双以21比14、16比21、21比18击败王懿律/黄东萍，这是他们首次战胜中国强档，他们将8强对抗丹麦黑马诺尔/莎拉。顺发说：“这是我打过最难的比赛之一，我们势均力敌，我很失望犯下一些错误，幸好获得洁敏的安慰。”
赖洁敏说：“这是我们最好的成绩之一，我们越打越好及相互信任，在场上交流得很好，很高兴战胜顶尖组合。我们将继续保持这种势头，这是我们第一个丹麦公开赛，迄今一直很好，我们希望能够更好。”
中国混双鲁恺/黄雅琼也惨遭淘汰，他们意外19比21、29比30败给法国的罗南/奥德蕾。另两对中国组合郑思维/陈清晨和张楠/李茵晖则顺利打进8强。
大马与印尼的跨国组合陈文宏/亨德拉则21比15、18比21、15比21输给新科世界冠军刘成/张楠，止步16强。另外两对中国男双李俊慧/刘雨辰及黄凯祥/王懿律也获得8强资格。其他比赛里，丹麦老将波伊/摩根森等种子球员都拿到八强资格。
邹美君/李明晏输给日本组合福万尚子/与尤胡桃，止步16强。中国女双在次圈遭遇重创，输剩黄雅琼/于小含，世界冠军陈清晨/贾一凡、杜玥/徐涯因、黄东萍/李茵晖皆被淘汰。女双另一个冷门是日本头号种子松友美佐纪/高桥礼华被淘汰。
中国女单一喜一忧，陈雨菲成功打进8强，何冰娇则遗憾败给日本女单佐藤冴香。巧的是，陈雨菲将在8强对佐藤冴香。其他女单次圈比赛，戴资颖、成池铉、山口茜、赛娜内娃、拉查诺等名将纷纷获胜。

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