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馬來西亞華人研究國際雙年會 公開徵稿

发布于 October 21, 2017

（吉隆坡20日讯）华社研究中心自2012年，正式以“马来西亚华人研究”作为一个学术范畴，举办了首届马来西亚华人研究双年会的国际学术研讨会。如今，马来西亚华人研究国际双年会已经成为华研两年一度的常设学术会议，不仅为马来西亚华人研究的各国学者提供交流平台，也成功鼓励学人深耕马华学术领域。

第四届马来西亚华人研究双年会的国际学术研讨会，华研将与中国广州中山大学东南亚研究中心联合举办，2018年6月8日至11日在广州中山大学举行。这是马来西亚华人研究国际双年会首次在马来西亚境外举办，将有助于马中两国跨境研究合作，对马来西亚华人研究的国际合作与未来建立更广泛的学术交流奠定更稳健的基础。
基于东南亚地区是海外华人人口佔最多的地方，其历史与文化纽带与中国大陆关系密切，在“一带一路”倡议的背景下，对华人在东南亚现况和作用的相关研究因此也愈形迫切与重要，两地当前与未来的发展势将更加密切，并对于促进当前世界华人研究的共同利益与长期发展深具意义。
有于鉴此，第四届双年会以“东南亚华人研究的比较视野”作为主题，拟针对以下各子议题深入研讨:
1. 东南亚华人研究的现况与比较研究；
2. 东南亚的华人社会:政治、经济、教育、文化与宗教等课题或专题研究；
3. 东南亚华人研究的问题、方法与研究史
4. 中国“一带一路”倡议对东南亚各国华人社会的影响与作用；
5. 中国与马来西亚双边关系的问题与挑战。
联合主办单位欢迎马来西亚、新加坡、台湾、香港及欧美各国主要东南亚或华人研究单位代表或学者报名与会，总人数约40人。从即日起，除特別邀约学者外，将公开向国内外学者及研究单位征稿，敬请有意出席者围绕会议主题及相关议题，拟定论文题目及300字的内容提纲，并于2017年12月31日前，发到以下本中心电邮:huayan1985@gmail.com。
阁下论文提纲一经获得录取，并确定参加本次研讨会（回执表格可由此下载：https://goo.gl/oRr2mc）。活动安排等详情，将另外公布。研讨会的活动更新，敬请随时浏览双年会常设官方网站http://www.cmcs.my，和留意我们的面子书：“Centre for Malaysian Chinese Studies 华社研究中心”。

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