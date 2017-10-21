配合革新創意周 800人參與種樹活動

（本报美里20日讯）配合2017年砂州公共服务革新及创意周，美里市政局21地方议程工作小组（LA21）今早在滨海城花园城市中央公园举行种树活动，吸引800多名各单位代表参与，包括创新与创意团体（KIK）的70人。

上述活动主要是针对包装废弃物处理、回收、再生重新使用的环境保护，以打造革新及创意文化。

美里市政局21地方议程工作小组为提升服务效率带来效果、价值，以及能够惠及全民。配合革新创意周，采用创意和革新方式来提升优质传递服务和强化资源价值，以便达成提升公共服務品质与效能的最终目的。

在种树活动开始前，众人在专业老师带领下全场跳起尊巴（zumba）热身，现场气氛一片沸腾。

砂州联邦秘书拿督曼梳曼（Setiausaha Persekutuan Sarawak Dato’ Haji Mansor Bin Man）受邀为美里市政局21

地方议程举办的活动主持开幕仪式。出席者包括砂首长署州服务现代化单位（Unit Pemodenan Perkhidmatan

Negeri ，UPPN）总监安东尼瓦伦泰莱瑟、美里副市长朱莱希、美里省长塞莉娜胡赛妮、美里县长阿都阿兹、三林集团董事丘志勇、美里中央医院院长黄修儒医生、美里警区主任林明城助理总监、市政局官员和市议员等人。



