陳超耀：應對突發事件 救災委會須擬定計劃

拿督陈超耀在多位市议员的陪同下，巡视中央菜市场。

（本报美里20日讯）卑尔骚州议员拿督陈超耀认为，美里救灾委员会必须要制定一个应灾的计划，以随时可应对突发事件。

向来关心民瘼的卑尔骚州议员拿督陈超耀今日从国外返回美里，甫下机即赶往受强风吹袭而破坏的中央菜市场、渔巴刹及中央警察局巡视。

陈超耀表示，砂副首长兼灾难管理委员会主席拿督阿玛道格拉斯今日抵达美里，至于美里救灾委员会则将在下周 启动行动室。

他说，最近的风势很强大，今日凌晨的强风更破坏了中央菜市场，渔巴刹及警察局等建筑屋，屋顶被强风掀起。

他指出，今日凌晨的大风更将大街的巨型广告牌吹脱，并倒在交通岛的道路旁，所幸现在正处于学校假期，路上车辆较少，没有人在今早的自然风灾中受伤。

他披露，消防与拯救局已24小时随时准备待命，而电力局人员也在第一时间到中央菜市场协助维修工作。

另一方面，对于中央警察局建筑楼必须获得提升的建议，陈超耀表示认同，毕竟人们一旦面对刑事案件或其他事件时，第一时间必须前往的就是警察局，因而必须获得提升。

美里副警区主任史丹利警监表示，中央警局于1957年建立，丹绒罗邦警局也在这年落成，但一直以来都缺少保养，这是因为政府资金不足而没拨款。

经过了60个年头，全砂各省份的中央警局或一站式警局都已建成3至4层楼高建筑物，扩大警局让更多警官有个适当环境上班，以及容纳一些未破案的证物贮藏室。

惟有美里这个旅游城依旧停留在五十年代之中，美里中央警局可称为现代的“博物馆”，这也是全砂最为狼狈的警局。

警察在良好环境下工作是很重要的，所以，在等待新的警局的当儿，就先改善这里的环境，这样不但警察有好环境上班之外，也可让报案者感到舒服。

陈超耀认为，警察在良好环境下工作是很重要的，所以，在等待新的警局的当儿，就先改善这里的环境，这样不但警察有好环境上班之外，也可让报案者感到舒服。

讓小販能繼續營業

屋頂大洞可暫用帆布蓋

（本报美里20日讯）蔬菜小贩杨女士吁请当局能先使用帆布将被强风吹脱落而露出大洞的屋顶暂时盖住，让小贩能继续摆摊营业，无须担心下雨时，雨水直接淋到小贩及货物。

清晨3时许便抵达中央菜市场摆摊营业的杨女士受访时说，今晨在摆放好蔬菜后，即将车子停放好后步行至中央菜市场时，突然听到巨大的声响，随即周围一片漆黑，便听到有东西掉下的声音。

已20年在该市场摆摊营业的她说，事发时感到害怕不已，为避免东西掉下时不幸被击中，便即刻蹲下身子，然后躲在铁桌底下，待一切平静后，才爬出桌子外。

她心有余悸地透露，当时的情况有如世界末日，天昏地暗，又是大风大雨，到处都是东西掉下所发出的声响。

她说，维修工作并不能在短时间内就能完成，因而希望当局能先以帆布遮盖，让小贩们能持续摆摊营业。

狂風摧毀市局

俞小珊令速展開維修

（本报美里20日讯）市长俞小珊表示，已指示美里市政局就所有遭到风灾摧毁的该局建筑物，即刻展开维修，园艺部也将展开修剪美化树工作，一些生长茂密的美化树即刻展开修剪，降低狂风可能再度来袭吹倒大树的风险。

身在国外的市长俞小珊今日发出的一项文告中披露，他已接到通知，获知美里昨午和今早刮起狂风已吹掀了多个建筑物的屋顶，树木被吹倒等报告。他说，美里发生风灾，已造成一些建筑物毁损，倒下的大树砸到车辆，幸好无人受伤，可谓不幸中大之幸。

俞小珊指出，他谨此代表市政局就受到风灾影响者表示歉意和致于慰问，无法于第一时间前往了解及慰问。

与此同时，市政局也将就一些市局建筑物屋顶和拉帘门建设和结构进行检验和探讨，确保公众安全为首要考量。

文告也指出，市政局也会与州救灾委员会密切联系合作，亦确保灾后善后工作稳妥。