週一政府辦英語教學會 研討砂民英語水平下降

（本报古晋20日讯）砂拉越政府致力于打救砂州人民英语水平下降的惨状，将在本月23日至25日（星期一至星期三）假古晋普尔曼酒店举办首届2017年砂拉越英语教学研讨会（SELES 2017)。

砂教育、科学与科技研究部长拿督斯里麦可马因表示，为期3天研讨会云集了来自公立和私立大专学府的教职人员，分别有来自玛拉工艺大学砂分校、砂大、斯威本科技大学砂分校、古晋技术学院、巴都林当师训学院、三马拉汉师训学院等；州内31个教育区的教师也都会到现场出席。

同时，有关当局也邀请了来自蚬标、国油公司、砂能源公司等利益相关者出席座谈会，共通探讨提升本州英文素质的方案。

他指出，首次举办的砂拉越英语教学研讨会将以独特方式，即通过教育机构及社区人士以课堂练习和桥梁课程方式来打造在学习英语之余又不影响本州土著语言传承下去的环境。

他今日上午在召开的新闻发布会上也披露，座谈会上除了邀请了来自世界各国的著名讲师前来演讲，也为所有出席者提供分享和讨论的平台。

“我们希望通过以课堂教学方式，让所有从事教育界的教职人员和利益相关者链接在一起，最主要的是要全砂人民知道我们是认真要提升州内英文水平。”

麦可马因也表示，希望在这之后，父母、教师鞥所有人都会尝试以英语交谈。

“不管你说的是不是正宗英语，还是砂拉越英语、甘榜英语，这都不是问题。”

他在较早前提及，英语在现今社会扮演举足轻重角色，尤其是在科学、工程系、商业等科系都是以英语来执教。

他以欧洲国家未来，即使相关国家在以往抗拒使用英语，不过如今差不多所有人都懂得英语。

他接着说，就连中国、日本、韩国，尽管他们的都广泛使用自己的母语， 不过也都开始学习英语。

故此，部长部长称，如果砂拉越还停滞不前，时下年轻一辈将失去竞争能力。

他续说，根据1963年大马契约，砂拉越有使用英语的权益，这也是为何英语是砂州立法议会的主要语言，就连会议上也通用英语。

提升州內水平 踏進校園須講英語

（本报古晋20日讯）为打造以英语沟通的环境，砂教育、科学与科技研究部通过和砂教育局的合作，以强制性的方式要所有教师、学生和家长，一旦踏进学校范围，就必须以英语作为媒介语。

他表示，这项举措早在数年前州内的乌鲁拉白和巴卡拉兰学校已经实行，如今有关学校的学生，无论是一年级生或六年级生都能说出一口流利的英文。

故此，为了栽培和提升州内学生的英语水平，该部发出通告予砂教育局，并由当局把通过发给各校校长，并在周会上以英语向学生们问好作为一个开始。

与此同时，学校的告示牌、国家五大原则等也都必须有双语，即马来文和英文。

他称，相关通过也发给了所有州议员，这包括反对党州议员，鼓励他们领养选区内的至少一间学校，只要进入学校范围都应该以英语来交谈。

他今日上午在新闻发布会上提及该部落实各项提升州内英语水平的举措，并透露，许多大学毕业生的来信内容，文法等都有很大的问题。

不过，麦可马因称不会因此而去批评，因为只有多加练习才有进步的空间。

“我们希望通过多讲来培养他们的信心，不要说学生，有时甚至是老师本身在讲英语时都缺乏自信。”

因此，他强调，要成功提升英语水平是需要双方面的努力才能达成。