麥可馬因：依學生人數分配撥款 微型學校是政策受害者

左起：常务秘书拿督苏打索诺、拿督斯里麦可马因及教育局高级助理总监罗哈尤摄于新闻发布会。

（本报古晋20日讯）微型学校是教育政策的受害者！

砂教育、科学与科技研究部长拿督斯里麦可马因表示，根据我国教育政策，学校拨款乃是依据学生人数来分配。

“如果一间仅有10名学生的学校，那又可获得多少的拨款？”

“购买一整年的粉笔都不不够。”

对此，他称，许多在郊区的微型小学也都只能依赖来自当地州议员的协助，才能继续维持下去。

针对州政府鉴定州内有1千零20间学校为破旧不堪的学校，该部和教育部在本月9日的最后一次会议上也获得了联邦政府的批准，拨出10亿令吉作为未来1年对相关学校落实翻新甚至重建工程。

他披露，州政府也将在明年2月份或3月份开始翻新和重建工程，不过在这之前，必须解决学校合并的事宜。

他坦言，要父母同意合并学校并不是简单的事，尽管目前大部分的州议员都同意本州学校合并的概念，惟，最终还是必须获得父母的同意。

拿督斯里麦可马因是在今日上午，在新闻发布会上如是发表。

与此同时，他透露，砂州英语水平排名在全国排在第十三。

“森美兰州除外，虽然砂拉越英语水平有提升，但是在你提升的同时，别个州属也同样提升，因此我们还是维持在第十三。”

获询及是什么原因致使砂州在排行榜内没有跃升的机会时，部长表示砂拉越地广、太多微型小学都是其中的原因。

政府无法在每一所微型学校提供专科教师，造成了老师必须执教不是他们在行的学科。

他接着说，没有受过良好教育的家长也是原因之一，他们无法入其他发展国家的家长般，教师和家长联手推动教育发展。

另外，麦可马因指出，获得翻新和重建的学校都将拥有属于自己的科学实验室，旨在提升学生在科学、科技、工程与数学（STEM）教育的表现。

並無接管砂教育系統

州政府僅助發展事項

（本报古晋20日讯）砂教育、科学与科技研究部长拿督斯里麦可马因表示，州政府向协助教育部在本州的教育发展事项，并没有要接管砂教育系统的打算。

他是于今日上午在召开的新闻发布会上，获询及砂州政府是否会从联邦政府手中接管砂拉越的教育系统之提问，如是回应。

他称，砂州政府并没有接管砂教育系统的打算，不过可以给予补助。

他指出，州政府不打算接管教育系统的原因主要是因为教育事务涉及庞大的经费和拨款，除非砂州能够取得更多的收入，否则州政府不会要接手。

他坦言，国家的税务都是交给联邦政府所有，因此州政府是以补助的角色协助进行州内的教育发展。