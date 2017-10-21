婦女日出版書籍 表揚前輩推廣砂女性健康

砂福利、幸福社区、妇女、家庭与儿童发展部长拿督斯里陈赛明（左2）主持开幕仪式，左1为筹委会主席李娜。

（本报古晋20日讯）砂福利、幸福社区、妇女、家庭与儿童发展部将把2018年砂拉越妇女日主题定为“砂拉越女性健康”，同时，也会出版以砂女性健康的书籍，作为感恩及表扬前辈与领袖们在推广砂女性健康的记载。

砂福利、幸福社区、妇女、家庭与儿童发展部长拿督斯里陈赛明是于昨日出席第三届砂拉越专业护理研讨会主持开幕仪式上致词时强调，砂女性在各领域具有表现特出者，甚至早在我国未取得独立及独立后，女性领袖在医疗及护理方面也扮演着举足轻重角色。

因此，该部将与卫生部及相关单位合作，筛选对健康领域贡献良多的女性并给予表扬。

同时，她也宣布拨款1万令吉给主办单位作为举办2018年砂拉越专业护理研讨会的经费。

另一方面，她指出，大部分的砂女性从事教师、教育工作者及护士的工作，而砂拉越的护士总数则有8千395人，男护士仅170人，剩馀的护士全是女性。

她称，实际上护士比医生花费更长时间在照料病患，同时也更常与病患交流及明白病患的情况，有助医生判断病情以进行治疗。

鉴于此，她希望病患及大众感恩护士们的辛劳付出与贡献，同时不忘向护士们致谢。

世衛保健系統排名前50

我國醫藥表現良好

（本报古晋20日讯）我国在共有191个成员国的世界卫生组织保健系统排名中位居前50名，这说明了我国的医药表现良好。

此外，国际生活杂志（International Living）报告也显示我国在《世界最佳保健系统的4个国家》中，乃是唯一入选的亚洲国家，这促使了外国人也把我国视为寻找医疗服务的最佳选择。

砂福利、幸福社区、妇女、家庭与儿童发展部长拿督斯里陈赛明昨日出席第三届砂拉越专业护理研讨会主持开幕仪式上致辞时，如是表示。

她认为，训练有素的医生及护理人员，以及能以英语对话的医护人员，也是在马来西亚获取医疗服务的优势。

另一方面，她也指出，马来西亚医疗旅游业发展蓬勃，过去五年取得平均100%的增长。

她称，医疗旅游业在去年为我国招徕10亿令吉的收入，因此政府今年也放眼吸引13亿令吉的收入。

与此同时，研讨会筹委会主席李娜在较早前致词时表示，这项为期两天的研讨会吸引近220名来自西马、沙巴及砂拉越各个省份的护理人员参与。