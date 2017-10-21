助推銷家庭手工業產品 發展部欲設收集中心

（本报古晋20日讯）砂州福利、社区发展、妇女、家庭与儿童发展部长拿督斯里陈赛明披露，该部门欲设立相关收集中心（Collection Center），让本地家庭手工业产品得以外销。

她指出，有关收集中心概念主要是收集手工艺品、食品等，然后将之外销。

她解释，收集中心用途乃针对无法营销自家产品的本地家庭手工业者而设，为他们提供可以外销产品的平台。

她称，该收集中心除了收集产品外，亦会协助小型业者在品牌塑造、包装、及电子化营销等的需求。

她披露，其部门将把该收集中心计划提呈予首长阿邦佐哈里过目，一旦获得首长批准，该部门将落实是项收集中心计划。

拿督斯里陈赛明是于今日出席其部门策略规划会议后召开新闻发布会发言时，如是披露。

与此同时，她也强调，其部门已就2018至2020年的部门发展策略完成规划，同样也会将策略规划报告呈予首长，以寻求首长的意见或忠告。



