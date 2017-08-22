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佐哈里：若無國際大事 大馬GDP可維持

发布于 August 22, 2017

（吉隆坡21日马新社讯）第二财长拿督斯里佐哈里说，若全球无重大事件发生，则我国下半年的经济可维持增长的势头。
他说，政府不会上修今年度的经济增长预测，即维持4.3%至4.8%的经济增长预测，不过，基于今年首季和次季的经济增长分别取得5.6%和5.8%，因此，全年经济增长有望达到原定目标。
“2017年上半年的经济增长是由私人消费和私人投资所驱动，至于供应方面，则是由建筑和制造业主导。
“大马的经济目前极具承受力，尽管面对外围因素的影响，我国仍能比其他同区域的国家取得更好的经济增长。”
他今日为国际董事峰会（International Directors Summit；IDS）主持推介礼后，对记者这么说。
他说，政府有必要采取数项提升经济的措施，包括继续改善包容性、施政管理及永续的经济发展。
“在提升包容性的政策方面，公共基本建设的投资也相当重要，否则郊区的人民无法从经济发展中受惠。”
他说，影响世界的问题可能会在短时间内出现，但从过去的经济危机看来，大马的经济不会受到多大的影响。
他说，我国的原产品价格经历大幅度的起落，加上国际原油价格暴跌，以致损失的收益高达360亿令吉，尽管如此，我国的经济增长依然稳定，因为我国的经济发展相当多元。
提到令吉贬值，他说，随着政府采取措施，包括限制过度的离岸投资、规定出口商以令吉结算等，我国的货币已回到稳定水平。
他说，这些措施必须持续推行，毕竟有许多因素将影响我国的货币，包括中国经济增长、原产价格，还有美国联邦储备局的利息调整。

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