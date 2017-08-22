首页 娱乐新闻 導演郭敬明被控男男性騷　苦主作家批“噁心至極”

導演郭敬明被控男男性騷　苦主作家批“噁心至極”

发布于 August 22, 2017
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中国作家郭敬明近年以导演身份执导许多电影，例如《小时代》系列作品、《爵迹》等，他一出手几乎是票房保证，备受外界关注。21日郭敬明惊传陷入性侵疑云，遭旗下作家李枫指控性骚扰与性侵害，李枫甚至直言：“郭敬明的世界是一个淫乱的世界。”表示受害的不只他一人，据李枫透露，共有5人惨遭郭敬明魔爪。
李枫以长篇控诉郭敬明，指出他签约给郭敬明公司，出版第一本书时刚好与郭敬明撞期，因此2人一起合办签书会，且必须在四川过夜，李枫写下：“我和他一起睡，房间有2张床，我们各睡一张。”接着怒控他：“当天晚上他就来到我的床上，把手放在我的身上，我抓住他手腕，他尴尬地笑了一下，回到了自己的床上。”但没想到，第2天晚上郭敬明举动更夸张，表示愿意为李枫口交，让李枫直批：“恶心至极。”第3天晚上就拒绝跟郭敬明住同房。
李枫也透露他曾求助于律师，但律师称中国的法律中同性性侵犯犯罪是空白，再加上这类的犯罪取证困难，难以伸张正义。李枫提到公司里曾有一位同事也因为遭遇此事，最后离职收场，让他感到相当可惜。因此李枫决定为自己出声，写文踢爆郭敬明，希望各界的朋友能够帮助他。而郭敬明稍早疑似在微博发文回应：“完全捏造，已让律师处理。”

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