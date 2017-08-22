總警長：被捕恐怖分子待公布 東運會前反恐大有斬獲

（吉隆坡21日讯）东运会警方反恐行动大有斩获，警方在赛会开跑前成功捕获来自国内外、为数不详的恐怖分子，阻止了可能发生的恐袭行动。

全国总警长丹斯里卡立阿布峇卡今日透露，警方在东运会前展开的反恐防范行动，成功扣捕来自国内外恐怖分子。不过他不愿进一步透露被捕人数，仅表示将会在适当时候公布成果。

卡立指出，这些恐怖分子包括本地人及外国人，不过在问及这些被捕者是否计划在本地发动恐怖袭击时，总警长不愿作进一步披露。

警方武吉阿曼政治部反恐组是在东运会举办前，在吉隆坡一带甚至拉队跨州远赴森州汝来工业区，展开雷厉反恐防范行动。

卡立同时指出，在东运会举办期间，迄今没有任何事故发生。针对有公众投诉在开幕时面对安检以致排长龙，卡立表示为了保安防范，警方不能在安检方面作出妥协让步。

他是在周一在内政部秘书长拿督斯里阿威、全国副总警长丹斯里诺拉昔以及廉正及标准监督局主任拿督斯里阿都拉欣等陪同下，为武吉阿曼廉正及标准监督局所出版的“我的心理精神警方手册”主持推介仪式后，在记者会上受询时如是指出。

他指出，目前警方配合东运会进行的维安情况理想，警方联合军队在各地区安插军警人员巡逻及维安，所以针对接二连三发生在欧洲的恐怖袭击事件会否影响我国的安全时，他劝请公众不要担忧。