江先柱： 振興低迷友黨 國陣成員黨互相扶持

主宾席众嘉宾合影于晚宴上。前左2及右1分别为砂人民党都东支部主席森普莱律师及人联党武吉阿瑟支部主席钱本统，後左3起则为潜能候选人黄振渊、江先柱及钱进一。

（本报诗巫21日讯）“在国阵逾40年治理国家的岁月当中，纵观我国的政治历史，每一个政党都有起有落，惟令人感到欣慰的是，国阵成员党在困境中，都能互相支持、配合和扶持，使陷入低迷的友党，很容易就重新振兴起来。”

砂人联党南兰区潜能候选人江先柱昨昨晚在该党P211南兰国会选区委员会主办的“人联党与人民党交流晚宴”上致词时，强调了上述情况。

他说，在上届国会选举中，人联党失去了6个国会议席，因此，在即将来临的第十四届国会选举，我恳求国阵成员党需要发展高度的国阵精神，协助人联党收复失地。

“在这里，我也呼吁人民党领导和党员，秉持国阵一贯的精神，在人联党出战P211南兰区的重大事宜上，给予我们全力的协助和合作。”

他相信，只要国阵这个大家庭，每一分子都携手合作，发挥最大的作用，国阵人联党候选人绝对有能力将南兰区夺回来，为这选区带来更大的发展。

江先柱也热烈欢迎人民党的朋友们出席昨晚的宴会，这显示了大家共同在一个国阵的精神下，为人民及国家做出贡献。

“我相信在国阵兄弟般的情谊之下，今晚的交流会将会结出甜美的果子，为往後两党的合作，奠下更稳固的基础。”

他重申，国阵从成立至今，一路走来不断壮大，并在建国大业上，取得辉煌的成绩，塑造了良好安居乐业的环境，一个国阵精神在这方面居功至伟。

“有鉴于此，我认为国阵成员党必须继续秉持这种崇高的精神，作为国家未来的建国与发展的标杆。因此，每一个成员党都有义务和责任，在人民利益的前提下，互相支持与扶持。”

森普萊：確保南蘭選區勝出

人民黨與人聯黨並肩

（本报诗巫21日讯）砂人民党都东支部主席森普莱律师以该支部主席的身份做出承诺，在来届国会大选中，人民党将与人联党并肩合作，确保在南兰选区取得亮眼的选举成绩，因为倘若人联党败北，也是人民党的损失！

昨晚在人联党P211南兰国会选区委员会主办的一项与人民党交流晚宴上致词时，他强调在国阵精神下，成员党是合作伙伴，也是同一把伞下的联盟，向人民展示共同的团结力量。

“而在政治上，砂人民党与人联党，以及民进党和土保党是砂拉越的国阵成员党，在每一届的国州选举，4个成员党也采取团队工作的形式。”

森普莱披露，本身与人联党有历史渊源，其祖父和父亲过去乃人联党党员，故参与这项交流晚宴仿如回家的感觉。“今晚出席这项亲善交流晚宴，包括了人民党都东和武吉阿瑟2个支部的执委和党员。”

他重申，虽说人民党在诗巫并未竞选国席，然而人民党与国阵成员党是走在一起的，且将绝对全力支持国阵的候选人。

“人联党在南兰国会选区有3个潜能候选人，在未来一个月可能举行的国会选举中，其中1人将披甲上阵，而人民党这2个支部执委和党员将协助候选人走入基层，拜访选民的竞选工作。”

对于人联党派出3个潜能候选人以集体行动展开选前拜访选区的做法，森普莱也认为这是一个崭新的良好概念，因为政治不能单打独斗，而是一个数字游戏，故人民党未来或将仿效这个做法。

森普莱也提醒3位潜能候选人，一定要以民为本，亲近人民群众，即使在中选为国会议员後，也不要忘了人民群众，仍要在选区勤于走动，并走进基层，为民服务。