許德忍：雖吃力不討好 參與社團有助工作

美里省华总青年团团员与妇女组组员代表大会获得各属会代表踊跃出席会议。

（本报美里21日讯）砂华总会长兼美里省华总会长许德忍披露，参与社团并不易，吃力不讨好，还必须在时间、金钱上付出代价。只要适可而止的参加社团组织，将可以建立一个人的交际圈子，对工作或创业将制造有利的条件。

他认为，参与社团也有更多机会与他人交流及交换意见，从中获得更多创新、创意概念，比起那些没参加社团的青年，接触面及获得合作的机会来得大。

许德忍是在美里省华总青年团第18届团员代表大会暨华妇组第15届组员代表大会联合开幕仪式上发表训勉词时，如斯指出。

他说，尤其是年轻人，参加社团组织将有机会接触更多各行各业人士，这将对他们工作或创业中制造有利的条件。

许德忍勉励华青们好好把握在青年团的时光，任何事情只要是对的都不防大胆尝试，从中学习及磨炼，未来不但要成为华团的接棒人，还要青出于蓝，为华社作出更伟大的贡献。

“至于妇女组的姐妹们，你们一直以来都是母会的得力助手，几乎可以说母会有活动就有你们的踪迹，没有你们的从旁协助，很多活动都不可能顺利举行，圆满完成。”

许会长希望姐妹们再接再厉，多举办适合女性的活动，并且持续与理事会、青年团打成一片。