擁完善服務 體系 大馬醫療保健全球第3

（本报美里20日讯）大马医疗保健排名全球第3位，与其它东方国家相比，拥有完善的医疗服务体系。

根据全国健康患病率调查（NHMS）2011年调查显示，估计在全国18岁以上的人口中，共有260万人患有糖尿病、580万人患有高血压、620万人患有高胆固醇及250万人有肥胖问题。

砂地方政府及房屋部部长拿督沈桂贤医生是在昨晚出席为马来西亚糖尿病公会美里分会筹募新会所经费慈善晚宴主持开幕仪式上致词时，如是表示。由于他不克出席，其讲稿由卑尔骚区州议员拿督陈超耀代读。

“全球各地疾病不断演化，政府机构、非政府组织、专业协会与医疗保健机构应合作，以提供最好的医疗保健。”

他建议该会要持续举办更多活动，提升民众对糖尿病的认知及醒觉。如为民众提供体检服务、健康讲座等，让人民提早发现及治疗疾病。”

他表示，预防胜于治疗，所以为了预防糖尿病继续蔓延，我们应该改变我们的生活方式，采取健康的生活方式，尤其在日常饮食方面。

他呼吁民众注意日常的饮食起居，希望大家能透过糖尿病协会所主办的各项活动，对自己的健康多加注意提高警觉，尤其是对慢性疾病的预防如高血压、高胆固醇、高血糖（三高）等，还有令人闻风丧胆的糖尿病。

有鉴于此，他表示，糖尿病协会所扮演的角色，即是提高大众对糖尿病的危险，以及尽力的劝导民众改变生活方式，并且也竭尽所能的协助患病者。

他感谢该会过去以来，积极帮助本地糖尿病病患，包括为他们提供治疗，而在社会上推广防范糖尿病意识。

另一方面，马来西亚糖尿病协会砂分会主席温友发昨晚在慈善晚宴上也揭露，糖尿病一直在追击国民和响起警钟，不只是在马来西亚，全世界各地区糖尿病患者人数都在不断增加。

他说，糖尿病患者每年都要花费一大笔医药费。各地的糖尿病协会也需要得到地方政府与非政府组织在各方面的支持下，主办各项活动，包括筹募活动经费，以更根据社会发展需求，举办更多的活动。

他说，马来西亚糖尿病公会美里分会是续糖尿病协会砂分设立会所后，第二个砂拉越区的分会展开筹募新会所基金，希望美里糖尿病公会在筹募会所基金过程中顺利，新会计划早日落实。