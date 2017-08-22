來自國內外 宗親參與 符氏今三禧慶典

新加坡符氏社在社长符绩熙的带领下，于8月20日抵达古晋，获得砂拉越古晋符氏宗亲会之热烈欢迎。

（古晋21日讯）2017年古晋符氏三禧庆典将于明日（22日）正式举行，来自全国、新加坡、泰国和中国等国家和地区的符氏属会、领导、宗亲代表团均已抵达古晋，参加这项盛大的庆典。

明天的庆典活动将分两大环节。第一项为砂拉越古晋符氏宗亲会会所开幕典礼。第二项为结合“砂拉越古晋符氏宗亲会5周年会庆、会所开幕、马来西亚符氏总会26周年会庆”三项主题之“三禧庆典晚宴”。两项活动均邀请砂拉越州房屋与地方政府部长拿督沈桂贤上议员为主宾。

砂拉越古晋符氏宗亲会会所坐落于古晋浮罗岸路尾端田美玖路，为店屋的其中一个单位，高三层。该会于去年完成购置程序后，于今年开始进行装修。所有经费大约为120万元。明日之开幕典礼，将从上午开始。首先是于清晨7时举行祭祖仪式。此一仪式将以砂拉越古晋符氏宗亲会理事会为主，并邀请外地属会之符氏领导和会长参与。

上午10时开始为会所开幕典礼。工委会特地策划了一场“五合一”之开幕仪式。现场将设有会所招牌灯光启动区、招牌揭幕区、气球剪彩区，并邀请所有贵宾、符氏领导、属会会长等共同为主持，形成一场盛大的开幕场面。

明天下午则是大马符总第14届理事会第一次会议。地点正是刚刚开幕的砂拉越古晋符氏宗亲会会所。这也是大马符总首次在古晋召开正式的理事会议。

“三禧庆典晚宴”之地点为天阁顶楼皇冠礼堂。晚宴预计将于晚上7时开始。晚宴的开场将结合投影片段与现场演唱。在致词环节结束后，随后的晚宴开幕仪式，则会与三禧庆典的主题——“符氏薪火·万代相传”相迎和，通过特殊的场面安排，启动仪式。晚宴的切蛋糕仪式，则会以两个主蛋糕为主，并另外设立5个长形蛋糕桌，恭请所有贵宾和嘉宾共同完成仪式。

晚宴上也将呈献砂拉越文化表演。工委会也邀请到中国歌手符凡迪呈献歌曲。

以下为砂拉越古晋符氏宗亲会会所开幕典礼流程表：

7:00AM：会所开幕祭祖仪式

8:00AM：外宾陆续抵步并按秩序敬香

9:30AM：外宾、贵宾等入席

9:45AM：主宾砂拉越州房屋与地方政府部长拿督沈桂贤上议员抵步

10:05AM：升旗礼

恭请特别嘉宾拿督杨昆贤先生主持升国旗仪式

恭请特别嘉宾古晋联谊团体总会会长拿督沈瑞永主持升州旗仪式

由工委会主席致宝宗亲带领进行升会旗仪式

10:10AM：工委会会所开幕筹委主席兼本会副会长祥宁宗亲致词

10:20AM：主宾砂拉越州地方政府部长拿督沈桂贤上议员致词

10:30:00：会所开幕典礼

备注：开幕典礼将设三个区，分别为：招牌灯光启动区、会所招牌拉彩区、剪彩区。恭请主宾与贵宾们共同参与。

11:00AM：会所开幕匾额揭幕仪式

11:20:00 AM

开幕典礼午宴（地点：悦上海餐厅）

以下为2017年古晋符氏三禧之夜节目表

6:30PM：欢迎各地宗亲、贵宾、来宾莅临

6:45PM：贵宾莅临

7:00PM：主宾——砂拉越州房屋与地方政府部长拿督沈桂贤上议员莅临

7:05PM：同宗同源·源远流长（开场序）

开场仪式将结合幻灯与现场演唱，歌颂符氏源自琅琊（今日中国山东临沂）、始祖渡琼、先辈南迁，符氏薪火，传送四海。

“义阳颂”演唱：砂拉越古晋符氏宗亲会理事。领唱者：符月华、符雅菊

7:15PM：筹委主席兼砂拉越古晋符氏宗亲会副会长致宝宗亲致欢迎词

7:20PM：舞蹈——缤纷古晋·喜迎贵客

舞蹈展现砂拉越多元特色。舞蹈将结合其中主要的民族文化，盛迎各地贵宾。

7:35PM：大会联合主席：砂拉越古晋符氏宗亲会会长甲必丹气元宗长致词

7:40 PM：大会联合主席：马来西亚符氏总会会长敦云宗长致词

7:50PM：主宾砂拉越州房屋与地方政府部长拿督沈桂贤上议员

8:00PM：符氏薪火·万代相传（晚宴开幕仪式）

仪式以投影方式呈献。由作为主办单位的马来西亚符氏总会（由会长符敦云代表）和砂拉越古晋符氏宗亲会（由会长甲必丹符气元代表），恭请主宾——砂拉越州地方政府部长拿督沈桂贤上议员特别贵宾——中华人民共和国驻古晋总领事付吉军阁下、庆典总赞助——拿督斯里符之庆博士等贵宾，共同主持。

8:10PM：礼品相赠·情谊永在

本次庆典得到国内外宗亲、贵宾们之热烈响应。来自马新共13个宗亲团体和单位之领导，亲自带领代表团，前来古晋，参与庆典，使得庆典取得圆满成功。

8:30PM：歌唱：符凡迪（中国）

8:40PM：双星闪耀·符氏更强大（切蛋糕仪式）

仪式将展示两个主蛋糕，分别庆贺马来西亚符氏总会26周年会庆和砂拉越古晋符氏宗亲会5周年会庆。此外，会场也另外安排5个长形蛋糕，以弧形阵式，与主蛋糕互相呼应。

9:00PM：马来西亚符氏宗会第14届理事会宣誓就职

本届理事会于2017年6月11日选就。总会长为雪隆的符敦云。署理会长为吉兰丹的符兹菡博士。秘书长为北马宗亲会的符祥灜。新届理事也于2017年8月22日下午于古晋宗亲会会所召开首次会议。这也是总会理事会首次于古晋召开会议与举行宣誓就职典礼。

9:15PM：符氏一家·四海皆欢欣（敬酒仪式）

“2017古晋符氏三禧晚宴”共有三项庆典。马来西亚符氏总会理事和砂拉越古晋符氏宗亲会理事将一起登台，向来宾敬酒，感谢来自各地的宗亲会领导、代表们、来宾们，共同参与庆典。

9:20PM：砂拉越民族文化表演

9:30PM：歌唱：符凡迪（中国）

9:45PM：宾主齐聚·星光熠熠（摄影环节）