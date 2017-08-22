法迪拉：不論是否惠民 反對黨是反對到底

（本报古晋21日讯）联邦工程部长拿督斯里法迪拉尤索夫表示，作为负责任的政府，除了要为人民改善缺点，还要做到最好外，更重要的是履行所许下的承诺。

他说，无论政府推行任何政策或利民的计划，反对党都是反对到底

并不断指政府只会说大话。例如，政府以前许下承诺要建设泛婆大道时，反对党就说政府只是空口说说；如们落实了承诺， 他们却还是说建费很贵等。

尽管如此，他希望众人，包括政府机构、非政府组织、私人界、商界等都必须团结一致，一心一意发展国家，因为团结才是力量。

也为柏特拉再也区国会议员的他是于今早是受邀出席我的国家独立远征古晋站推展挥旗礼前致词时，如此表示。

他亦希望，一些有心人不要一直喊着要砂拉越退出大马， 因这并不是件容易事。相反的，大家应感到庆幸，由于参组大马， 所以砂拉越已逐年进步繁荣，相信人民也看得到它的改变。

“但是我们必须继续努力奋斗，以便争取和维护我们该有的权益，也让砂拉越与其他州属在同一阵线上，一起向前迈进，而这才是我们真正想要的！ ”

此外，他也呼吁我国人民爱就要表达出来，应该像外国人学习，不要太含蓄， 并呼吁砂人民在国庆的8月份在家、公司或车挂上国州旗， 以示爱国精神。