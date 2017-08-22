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陳超耀：提升本地球員水準 大型比賽帶動美里旅業

发布于 August 22, 2017
拿督陈超耀州议员与本地优秀羽球好手，分别为18岁女单金牌黄玲青（前右1）、14岁男双银牌许友泽（前左2）和阿玛尔（前左1）、9岁男单铜牌杰克（前右2）合影。
拿督陈超耀州议员与本地优秀羽球好手，分别为18岁女单金牌黄玲青（前右1）、14岁男双银牌许友泽（前左2）和阿玛尔（前左1）、9岁男单铜牌杰克（前右2）合影。

（本报美里21日讯）在美里举办大型比赛活动，除了有助于提升本地球员的水准，也可以带动美里的旅游业和经济发展。
卑尔骚区州议员拿督陈超耀昨日在美里室内体育馆为2017年美里羽球锦标赛主持闭幕颁奖仪式时，向媒体记者如斯指出。
他说，这是美里首次举办如此大型的赛事，在750名参赛选手当中，本地球员约70余名，其他都是来自我国其他地区和国外羽球代表选手。
他继称，大部分的选手们是第一次到来美里，他们家人也随队来美里为他们加油打气和观光旅游，无形中带动地方旅游业和经济发展，更打响美里的知名度。
同时，国外运球好手到美里参赛，不但有助于提升本地羽球员的球艺水平，也是一个球员间可以互相交流观摩的难得机会，希望此项赛事在明年能继续举办。
另外，拿督陈超耀代表未克出席的青年及体育部助理部长史诺登拉旺诵读演讲稿时，感谢安邦再也羽球俱乐部承办此项赛事，并成功吸引来自 泰国、印尼、 新加坡、 汶莱等地羽球好手参与。
他说，在此项赛事中，不仅提供本地球员很好观摩球艺的机会，亦可从中发掘优秀选手加以栽培，在未来国际赛事为国争光。
他希望，通过各造得努力，与政府携手推动的发展我国的羽球运动达至国际水准。

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