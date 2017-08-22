唐世諭：集藝樂閑娛 一身舞蹈值得推廣

（本报美里21日讯）“现代妇女注重健康。在今天生活紧张，精神压力高涨的时刻，舞蹈可说是现代社会生活中集艺术、音乐、消闲、娱乐于一身的健康活动，值得大力推广。”

美里大埔同乡会主席唐世谕出席该会妇女组舞蹈班在大埔幼稚园礼堂庆祝成立14周年活动上致词时，如斯指出。

他说，跳舞不仅让人充满活力、充满自信、充满气质，且可活跃思维，陶冶心情。

他亦称，当今天大家都在追求生活和谐，身体健康，社交友谊时刻，舞蹈确是可以随着社会发展更具特色魅力的生活热点和亮点，能把人们带进健康的明天。

对于其他舞蹈班热烈响应参与，足以见得大家都是喜爱跳舞的一群，这也标誌着被社会高度肯定的一个新时代的来临，然而舞蹈千变万化，舞姿可以五花八门，要跳出不同风格舞蹈，要表达人间的喜，怒，哀，乐的性情，就要不断推陈出新，才能发挥出多姿多彩的独特魅力和异彩纷呈、演出绚丽多姿的高水平。

因此，他认为舞蹈员们不可闭门造车，必须与各地舞蹈爱好者建立情誼，互相交流，互相观摩，才能使舞蹈增加美丽、精彩、魅力，才能使你们的演出盖美里、冠全州、领全国。

他相信，舞蹈员们柔情婉约，风姿卓越，各具风格的舞蹈，肯定会在百花齐放中，叫云起飞，叫月起舞，会擦出绚烂的火花，绽放精彩的亮丽，成为舞蹈发展的里程碑，为你们日后表演创造美好的明天。