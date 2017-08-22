阿邦佐：加強砂農業成長 農民老化問題須解決

阿邦佐哈里（右3）为展览主持开幕。

（本报古晋21日讯）砂首长拿督阿玛阿邦佐哈里表示，要加强砂拉越的农业成长与贡献，就必须首先解决务农人口老龄化问题、农民缺乏良好市场连接及农业依然被视为低市场价值的商业化产品等问题。

“在马来西亚方面，农业在2015年为国内生产总值贡献了8.9%或941亿令吉，同期粮食进口额达到453亿令吉，出口274亿令吉，粮食贸易逆差179亿令吉。”

他指出，粮食与农业的成本上扬、世界人口增加、粮食原产品非食物用途，如生物柴油、 全球暖化、气候变迁及环境退化成为了全球农业面对的主要挑战。

“譬如，环境的退化导致栖息地的流失、疾病、杀虫剂和污染，造成虫媒，特别是蜂的减少，影响了许多世界上最重要的作物，让许多农人失去工作和收入。”

阿邦佐哈里今早在2017年砂州农业与农基工业国际大会开幕仪式上致辞时说，全球超过四分之三的粮食作物依赖虫媒和其他动物传粉，具体来说，每年世界约2千350亿美元至5千770亿美元的粮食生产都依赖传粉昆虫的直接贡献。

“在传粉昆虫减少及其他原因的导致下，我们或许无法生产足以满足从2010年的68亿攀升至2050年90亿的世界人口需求的粮食。”

因此，他认为，农业生产系统应变得更现代化和具有创新性，包括数码科技的使用，如无人机、远距监测、微晶片感应器及电子商务平台。他说，许多先进国家的农业业者都已经开始使用这套新的概论，也创造了效果。如美国，虽然只有2%的务农人口，但他们的粮食生产却足以喂饱美国人，甚至还可以有25%的过剩产量可供出口。

“另外，为成为高收入及先进州，砂州政府正在实施长期性的社会经济转型计划（SETP）。在这项计划下，砂州经济每年必须达到6.5%的成长，以在2030年成为高收入和先进州。届时，人均国民总收入预料达8万2600令吉，超过世界银行定义的7万9000令吉高收入门槛。”

阿邦佐哈里称，SETP的实施年限为2016年至2030年，并分阶段展开，第一阶段被归在第十一大马计划（2016年至2020年）下。配合SETP，砂州政府已经鉴别了多项大型措施去驱动经济成长和发展，包括砂发展银行、数码经济、砂石油与天然气公司、石化工业、收购巴贡水坝、输水网架构、数据中心、才能发展、轻快铁及农业转型。

農業生產總值貢獻14%

去年貢獻24.7%就業機會

（本报古晋21日讯）砂首长拿督阿玛阿邦佐哈里透露，农业为2016年的砂拉越国民生产总值贡献了14%，农业领域为总就业贡献了24.7%的就业机会，而农业领域中，最大的贡献者为次项目的庄稼及家畜，即71%。而此次项目的主要驱动者为油棕，贡献了其中的91%。

“同期，砂州进口44亿令吉的粮食，出口只有11亿7000万令吉，粮食贸易逆差32亿7000万令吉，为砂州总出口贡献11%或103亿令吉。砂州有必要加强努力解决粮食贸易逆差问题。”

他强调，砂州农业领域需要转型，并解决多个关键问题，包括科技应用率低、务农方式依然传统、没有系统化的行销与供应链、生产力低、劳动密集型、缺乏年轻人接班、家庭收入低及城乡收入出现落差等。

“首先，我们必须要改变人民的想法，尤其是逆转年轻人对农民普遍收入低、农业需要大量劳动力、科技应用率低、务农方式依然传统、注资不足、农民社会管理杂乱、贫困及农业只能在乡区发展等既定印象。”

阿邦佐哈里今早在2017年砂州农业与农基工业国际大会开幕仪式上致辞时表示，现代的农业和过去的作业已经不同，农业已经成为非常有利可图的投资。农业是以知识为基础的、高收入、需要应用电子和高度技术、应用现代化管理操作、资本集约及有更大的市场连接的。

“我希望把砂拉越打造成为高品质农产品的净出口者，出口产品满足国内外市场需求。我希望农业领域变得更具竞争力、有活力、有持续性能力及有能力创造更多新的创新性业务及高收入就业机会。”

他称，砂州政府作为开始，设定目标要把农民的家庭月收入从2750令吉提高至2020年的最低4000令吉，并减少现有的1.6%乡区贫穷率。

“在粮食生产方面，砂州希望提高各个农业品项的自给自足水平（SSL），在稻米方面，从现有的53%提高到60%，蔬果方面则从60%提高到65%，水产业从92%提高到100%，牛肉从10%提高到50%。”