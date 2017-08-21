食不下咽掉3公斤 姚元浩啞對王心凌

王心凌内裤床照上月25日外流，姚元浩认了是他所拍，并在委任律师陪同赴警局对散布者提告，她回批整件事“荒谬又丑恶”，双方撕破脸。他今下午从中国工作返台，外型黝黑身形更显消瘦，带着墨镜的他看不出太多表情，在事件发生的第27天首度面对媒体谈此事，问到心情如何，他微笑答：“还好啦！正常。”有没有话想对王心凌说的，他低头微笑不语。据说他近来没食欲瘦了3公斤，186公分的他现体重约75公斤。

私密照外泄事件造成王、姚这对旧情人决裂，王心凌赴泰国散心，也传出身边有了新欢“蓝董”，他则先后被网友直击到乌石港冲浪，还担任好友翁立友贴身教练。今下午4点多，《苹果》直击他戴着墨镜、穿着轻便现身桃园机场，问他最近心情，他微笑答“正常”。心情有无受到很大影响，他低头默默往前走，工作人员阻挡“谢谢你的关心，这个还是先不回答”。

提告后有无新的发展，姚元浩依然未回，工作人员代答“公司已经全权交给律师处理，我们会全力配合调查”。

经纪公司也表示，“姚元浩在这件事的心情一定是非常低沉的，毕竟分手后跟昔日情人对簿公堂这种事，任何人都不希望发生的，所以我们也不想再继续追问他心情上的变化，接下来元浩将全心投入新戏，希望能在工作中慢慢调适心情”。