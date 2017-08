英国金属乐团筑梦者(Architects)近日在荷兰开唱,不料在演唱过程中,主唱山姆卡特(Sam Carter)突然喊停,并朝台下飙骂“I saw you fxxking grab at her boob(我看见你!他X摸她的胸部)”,原来是有色狼混入人群中,向女性粉丝伸出魔爪。而他此举也被网友及粉丝们赞翻。

山姆在音乐节的“暖举”在网路引发网友热议,许多网友都大赞山姆行为,甚至有倡导女性安全的团体SafeGigs4Women在推特,特别感谢筑梦者写到“谢谢筑梦者所做的一切,我们需要更多乐团关注女性被骚扰的事件。”