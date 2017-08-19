敦馬向上訴庭申請 要求暫緩聽證會被駁

（布城18日讯）继高庭驳回前首相马哈迪要求撤换2名皇委会成员庭令申请后，上诉庭今天也驳回马哈迪要求暂缓听证会的申请。

上诉庭以90年代国家银行炒外汇亏损案涉及公众利益为由，认为皇家调查委员会应如期召开而驳回其申请。

马哈迪通过代表律师哈尼夫向上诉庭申请暂缓令，要求在撤除2名皇委会成员即丹斯里西迪哈山及丹斯里苏子文的司法审核等待上诉审讯期间，暂缓皇委会的听证会。

以上诉庭法官拿督扎瓦威为首的上诉庭三司在聆听哈尼夫及高级联邦律师拿督阿玛吉星的陈词后，做出一致的裁决，另两司为上诉庭法官拿督卡玛丁及拿督阿都拉曼。

上诉庭也并表示诉方无需支付堂费。

哈尼夫强调，本身并非要挑战国家元首所委任的皇委会，而是要求内阁建议陛下撤换2名皇委会成员。

他指出，根据首相办公室所发出的声明，皇委会是在7月15日正式生效，并必须在3个月内完成调查并提呈报告，因此，就算暂缓下周的听证会，还是可以在指定期限内完成任务。

他强调，成立皇委会彻查国行炒外汇亏损是由内阁所设立的特工队所提出的建议，而西迪哈山及苏子文正是该特工队的成员，这违反自然正义原则。

他认为，皇委会应在马哈迪的上诉未有结果前暂缓听证会，避免民众对皇委会失去信心。

哈尼夫说，西迪哈山及苏子文在特工队阶段就参与了调查国行亏损的问题，前者更是曾坦言特工队无法采取进一步行动才决定成立皇委会，若让他们继续留在皇委会，就形同让查案官也担任法官的角色。

阿玛吉星则认为，根据联邦法院所曾裁决的案例，皇委会的调查结果及所提出的建议不具法律效力，仅是向政府提出的建议，不应被带上法庭进行司法审核。

另外，哈尼夫也在庭外向媒体强调，截至目前，皇委会尚未公布证人名单，也没有致函要求马哈迪出席听证会，但其当事人一直都非常愿意协助皇委会的调查。

他说，他已在上周正式致函皇委会，要求取得证人名单及皇委会所将提呈的文件，惟对方迄今仍未有回应。

他也说，将遵照马哈迪的指示，在下周一如期出席听证会，协助皇委会的调查工作。

询及是否将把上诉庭驳回其暂缓听证会的裁决上诉至联邦法院，他表示不会，毕竟上诉庭还没审理马哈迪的上诉。