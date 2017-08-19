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雙溪大年巫統代表大會 扎希：分裂巫統不利大選 領袖不和問題須停止

发布于 August 19, 2017
阿末扎希（左1）提醒阿都拉欣（左4）及阿里雅也（左5）若2人只在他面前和好，又在他背后再起争执，他将敢确保2人都无缘上阵。
阿末扎希（左1）提醒阿都拉欣（左4）及阿里雅也（左5）若2人只在他面前和好，又在他背后再起争执，他将敢确保2人都无缘上阵。

（双溪大年18日讯）巫统副主席拿督斯里阿末扎希提醒，双溪大年区部主席拿督阿都拉欣及独立海滨州议员拿督阿里雅也2人即日起要停止纷争，凡事以党利益为重，否则将确保2人在来届大选无缘代表上阵。

也是副首相的阿末扎希表示，巫统不容再出现领袖不和及分裂问题，因为这将使该党及国阵在来届大选中付出惨痛代价。
他以双溪大年区部2名领袖阿都拉欣及阿里雅也之间争执为例，这已导致整个党组织出现分裂，主要两派人马也互相派出自己的阵容竞选中央职位，这是一个非常危险的讯号。

阿末扎希是于周六上午在双溪大年市议会礼堂，为巫统双溪大年区部代表大会主持开幕仪式时，郑重提醒巫统党员必须大团结，不可再有互抽后腿的情况出现。
为化解他们2人争执，阿末扎希在大会上充当“和事佬”，并当场指示2人在逾千名党员面前互相拥抱表示和好，并以党团结为大前提。

他也发出警告，若阿都拉欣及阿里雅也两人从今天起要以党利益为重，若2人只在他面前和好，在他背后又再起争执，他将敢确保2人都无缘上阵。

据了解，下届大选，阿都拉欣将出征双溪大年国会议席及阿里雅也捍卫独立海滨州议席。
阿末扎希说，公正党派出的一名“外人”也能连续两届在双溪大年国席获胜，而且多数票从2008年的9300票增加至2013年的9548票。

他表示，公正党双溪大年国会议议员佐哈里阿都虽然长期居住在吉隆坡，鲜少出现在选区即能一连2届获胜，这并不是因为反对党势力强大，而是巫统分裂所致，如果巫统团结起来，反对党是肯定会被送走的。

重夺西塘峇甲亚兰
单靠巫统微不足道

同时，提及峇甲亚兰及西塘州席时，阿末扎希叮咛马华及民政党必须加强努力，与巫统并肩作战。“若只依靠巫统的力量是微不足道的，大家必须合作，必须认真的付出，才会有收获。”他表示，如果国阵能够赢取全部的国州席，他将争取在双溪大年兴建一间全寄宿学校作为“礼物”。他说，要发展计划不难，惟条件是先在来届大中守住独立海滨州席、重夺双溪大年国席、西塘及峇甲亚兰州席。

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