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訪檳未有振奮宣布 納吉有激勵沒驚喜

发布于 August 19, 2017
纳吉在槟岛主持北马经济走廊活动，各州领袖出席。
纳吉在槟岛主持北马经济走廊活动，各州领袖出席。

（槟城18日讯）首相访槟，有激励，没惊喜！

首相纳吉一天内马不停蹄的走访槟威，除了与槟州国阵领袖进行约50分钟的闭门会议外，也出席峇东埔，峇央峇鲁及双溪里蒙的活动。
首相大阵仗的官访槟州，意味着第14届全国大选的脚步近了，可是根据本报探悉，首相在与州国阵领袖历时近一句钟的“密谈”中并未做出任何振奋人心的宣布，也未暗示大选何时到来，只是例行公事的要大家未雨绸缪的做好准备，以争取更佳的成绩，一切以勉励为主。

此外，在整个行程中，除了表示考虑将在峇都茅及双溪里蒙两个地段建立一万间的廉价屋之外，并没有任何“政治礼物”派送。

根据政治观察者的看法，大选最快落在今年11月，最慢则是过了农历新年的3个月内，由于首相纳吉对11这个数字有所偏爱，加上反对党阵线目前处于摇摆的阶段，因此大选在未来的3个月内到来并不出奇。

纳吉这次直捣黄龙的重兵云集安华老窝峇东埔，主要催谷国阵大军的气势向公正党掌舵人旺姐展示势力，务求三军用命，夺回这个对巫统具有莫大意义的国席。

从308到505的两度大败仗，显示槟州国阵除了巫统具备随时创下佳绩的能力之外，主导槟州近40年的民政及老牌华人政党马华，虽然两党年来已全面向林冠英为首的希联政府开战，能否有所突破就看华人票是否能及时回流。

首相例行公事的谈话，加上没有派送大礼，一般的解读是当前仍言之过早，另一方面则是未对槟州寄予厚望。

在整个白天的行程中，纳吉的节目除了间中的两万人席地聚餐及近1句钟的闭门会谈之外，大部分的流程为官方主导的节目。

此外，首相在槟岛的行程，皆是推介北马经济走廊等官方活动，没有令人有重兵攻打峇东埔与峇央峇鲁两个国席的气势与感觉,而其中数个小时的北马经济走廊推介礼在场者尚有不同阵营的槟首长林冠英。

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