詩巫縣月領援助金 福利局7月批151萬

（本报诗巫18日讯）砂拉越福利局诗巫分局在今年7月份，共有5千478宗月领援助金的批准个案，且发出的款项高达151万6千400令吉。

砂拉越福利局诗巫分局援助金部门主任孙光中昨日接受《联合日报》记者的访谈时，披露了上述情况。他强调，上述案例与发出的款项只是诗巫县的申请案例，尚未包括诗巫省管辖范围下的加拿逸及实兰沟申请个案在内。

他说，其中普通援助金（Bantuan Am）乃由州政府发出，而儿童援助金（Bantuan Kanak-kanak）、乐龄援助金（Bantuan Orang Tua）、残障工作者津贴（Elaun Pekerja Cacat）、照顾残障/重病患卧床者援助金（Bantuan Penjagaan OKU/Pesakit Kronik Terlantar）及残障者援助金（Bantuan OKU Tidak Bekerja），则属于联邦政府提供的援助。

“在今年7月份，普通援助金的个案有1千零97宗，发出的金额为24万8千250令吉。儿童援助金个案有1千198宗，发出款项为31万8千750令吉，而乐龄援助金个案比例最高，占了1千803宗，金额多达54万零900令吉。”

此外，残障工作者津贴案例有515宗，发出金额为18万零250令吉。照顾残障/重病患卧床者援助金案例有222宗，发出款项为6万7千500令吉，而残障者援助金案例则有643宗，共发出16万零750令吉。

孙光中强调，无论是州或联邦援助金，申请的基本条件必须为马来西亚公民，无能力并需要援助者，且每月收入不超过990令吉。

“每月收入的计算方式，是以申请者收入及其同住的家庭成员人数来计算。而残障工作者津贴及残障者援助金，则是以个人或申请者收入计算。”

至于“收入”的定义，他表示，涵盖了薪金、花红、子女或其他家人享有的津贴，所赚取的租金如房租，转账收入如邮寄，退休金，社会保险，公积金，投资，买卖所赚取的金钱如农作物、渔业、家禽及其他收入等。