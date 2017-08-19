無論州或聯邦援金 不同類別條件各異

（本报诗巫18日讯）在我们社会不为人知的阴暗面中，仍有不少弱势群体亟需人们伸出援手。而在州与联邦政府现有的月领援助金计划下，有哪些种类的援助金可供申请呢？申请条件为何？相信这是许多人关心的课题。

砂福利局诗巫分局援助金部门主任孙光中昨日受访时指出，无论是州或联邦政府援助金，每月领取的金额皆不一，同时依据不同类别，亦有不同的主要考量条件。

“在州援助金方面，有普通援助金和青年援助金。其中，普通援助金每月可领取200至300令吉，主要考量为患病者、单亲妈妈、残障人士或囚犯/吸毒者。而在工厂、商店或某些领域的工艺学徒，以及贫困青年、学院毕业生或残障青年，则可申请每月200令吉青年援助金。”

至于联邦援助金方面，他透露，目前可分为6个组别，即儿童援助金、领养儿童援助金、乐龄援助金、残障工作者津贴、照顾残障/重病患卧床者援助金以及残障者援助金。

“除了孤儿可领取儿童援助金，父母亲老迈/残障/患病/囚犯且无收入，或收入低于990令吉的家庭，亦可每月领取这类援助金。视儿童人数多寡，每个家庭可领取100至450令吉，而若孩子逾4个则最多为450令吉。”

他说，领取儿童援助金个案的孩子年龄须在18岁以下，若仍在求学阶段则可至高中毕业。值得一提的是，目前州政府也为领取儿童援助金的个案，增加每月50令吉的款项。

至于领养儿童援助金个案，孙光中指出，每月可领取250至500令吉，若2个或以上的儿童则为500令吉。有关儿童必须在18岁以下且无父无母，同时在社会福利局计划下，或在法庭的谕令下，与领养的家庭同住。

“年龄60岁以上且无收入，同时没有家人或家人无能力负担的乐龄人士，可以申请每月300令吉的乐龄援助金。”

此外，他表示，在社会福利局有注册且自行创业或受薪的残障人士，收入低于1千200令吉者，可以申请每月350令吉的残障工作者津贴。惟有关申请者必须符合一些特定条件，如没有住在残障中心，未享有免费膳食等。

“那些全时间的残障人士/重病患者/卧床者且全方位依赖他人的照料，负责照料他们的人士，可以提出申请每月300令吉的照顾残障/重病患卧床者援助金，惟家庭收入不可超过3千令吉。”

另一方面，孙光中也强调，在社会福利局有注册但无工作能力，或个人收入低于990令吉，年龄介于18至59岁，且不是社区康复中心训练员的残障人士，可以领取每月200令吉的残障者援助金。

“同时，自2016年8月开始，砂拉越州政府在这个组别，也为每位成功申请者增加每月50令吉的款项。这也意味着，残障者援助金受惠者每月可领取的金额为250令吉。”