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張泰卿：展現愛國情操 學生謹遵國家原則

发布于 August 19, 2017
众嘉宾与学生们一同挥舞手上的国旗。
众嘉宾与学生们一同挥舞手上的国旗。

（本报诗巫18日讯）诗巫市议会主席拿督张泰卿州议员呼吁学生们要紧记与遵行国家的5大原则，即信奉上苍，忠于君国，维护宪法，遵从法制，培养德行。

他表示，我国国民在每年8月份都会开始挂上国旗来庆祝国庆日的到来，其中的目的就是展现出爱国的情操，同时也配合国庆日举办一些活动来庆祝国庆日。
他认为，保护了人民的是国家，因此人民就要爱国，为国家做出贡献并帮助国家发展。
张泰卿在侨南坡睦邻委员会在侨南小学主办的预祝国庆日活动上致词时，这么表示。

与此同时，筹备会主席罗明华市议员表示，她们今次共分发500支国旗予侨南小学的学生，同时也捐赠3台投影机予该校，以便该校有更好的设备与学习环境来鼓励学生们努力求学。

她称，爱国并不是在长大后进入社会工作时才开始行动，而是从今日起，在生活中就可以把爱国的精神活出来。

她指出，作为一位学生，其中爱国的方式就是努力学习，考取好成绩，长大后为国家与社会做出贡献。

她也指出，除此之外，在日常生活中也要学习爱护环境，保持环境的清洁与卫生，并且不破坏公物，还有就是了解国家的历史，如国家的独立与发展史。

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