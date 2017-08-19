全民當後盾助威打氣 策馬奔騰追霸全場

（吉隆坡18日讯）第29届吉隆坡东南亚运动会将在19日开幕，大马代表团的目标是111枚金牌，放眼成为全场总冠军！在这个目标是，除了传统强项力争每一枚金牌之外，全民支持也非常重要，人民是运动员的最强后盾。

吉隆坡东运会是一项将从2017年8月19日至30日于吉隆坡举办的区域性综合运动会。这是我国第六度以主办国身份举办东运会。之前，大马也举办了1965年、1971年、1977年、1989年和2001年东运会。2001年，大马刚好以111金称霸全场。

398赛项争111金

为了复制上届赛事的壮举，大马总共派845位运动员，放眼从398个项目中争夺111枚金牌，这是一个非常严峻的挑战。我国夺冠强项包括跳水、游泳、壁球、田径、脚车、武术、马来武术、空手道等项目。大马目前以7金3银3铜领跑奖牌榜。

在冲向111金的目标上，大马代表团必少不了要在我国领衔东南亚甚至亚洲级别的传统强项上，争取每一冠的助力。这些项目，就包括有望大包大揽的壁球和跳水队，以及多次当上总冠军的保龄球赛。

大马跳水梦之队此次主力尽出，除了潘德蕾拉备受瞩目，还有实现大马世界首冠梦的开幕式旗手张俊虹更是人气和斗志精神攀升。总教练杨祝梁坦言，新加坡队近年实力提升，可能在我国只剩3位“老将”(黄兹梁、阿末安沙和周贻尉)的男子项目上带来威胁，但大马队仍是被寄望刷下所有跳水13金。

大马也是东运壁球项目的“梦之队”，虽然地主本次只派遣国家队二军阵容的青年选手参赛，但这批新锐如伍恩佑、希瓦桑佳丽、瑞雪阿诺等人都已在职业巡回赛证明实力，相信5个单项和2个团体金牌大部分情况下将是大马囊中物，只剩我国选手缺阵的大号(Jumbo)男女双打赛留待他国争夺。

近4次东运荣当全场总冠军的保龄球队，在两位超级资深老将廖建良和莎琳护航下，有望实现类似上届5金1银4铜的成就。尽管有两位陈诗桦坐镇的新加坡女队或菲律宾队的挑战，但我国老中青阵容皆具，尤其冼丽莹、西蒂莎菲雅、拉菲克等人在近期赛事表现不俗，难怪会长纳坦称球队可争11金。

在游泳项目，大马队无疑由手握数个全国纪录的奥运男将、新一代“飞鱼”沈威胜为首，为最有希望突破新加坡、泰国、印尼等强敌重围摘金的我国选手。新加坡有作为奥运冠军约瑟林领衔，但两人只在接力赛有交锋，沈威胜被看好可以实现卫冕400米自由泳金牌之外，他也说过期待在200米项目抡元。

身为最大金牌库的田径赛项，本届赛会共有45枚金牌寻找它的主人。大马“飞人”凯鲁哈菲兹是最值得关注的运动员之一，他将在本届赛事出战100米、200米、4×100米接力和4×400米接力，有望成为“四金王”。