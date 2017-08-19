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經過協商改變主意 菲允承辦2019東運

发布于 August 19, 2017

（马尼拉18日综合电）在今年7月22日表示不承办2019年、第30届东南亚运动会的菲律宾改口宣布，将担任下一届东运会的主办国！
菲律宾外交部周四表示，经政府内部协商后，菲律宾决定继续举办这届运动会，而该外交部长卡耶塔诺将担任运动会组织委员会主席。卡耶塔诺在当天的新闻发布会上说：“在两年后的运动会上，我们的运动员将有机会展示他们的体育技能和才华，同时我们还要展示一个全新的菲律宾。”

上个月22日，菲律宾体育委员会称，由于南部棉兰老岛地区恐怖活动频发，安全形势堪忧，菲律宾决定放弃举办两年一度的东南亚运动会，待国内恢复和平与秩序后，他们才愿意再举办东运及其他国际体育赛事。

不过据菲当地媒体报道，卡耶塔诺日前致信总统迪泰特，希望重新考虑该决定，最终后者与政府内部多个部门沟通后，终于改变初衷，宣布继续举办运动会。

身为2017年东运会菲律宾代表团团长的卡利昂告诉法新社，“这绝对是真的，我百分之两百确定我们会主办运动会。”

汶莱于2012年获得2019年东南亚运动会的举办权。2015年6月，汶莱宣布放弃举办这届东南亚运动会，随后菲律宾成为此次运动会的东道主。这也是菲律宾2005年之后，再次成为东运会主办国。

2017年东南亚运动会将于8月19日至30日在吉隆坡举行，届时共有404枚金牌予所有健儿竞争，我国目标是豪取111面金牌，继2001年之后再度在本土成为全场总冠军。

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