警方砂能源聯手偵破 至少5電纜竊案

警方与砂能源公司联手侦破电缆偷窃案。

（本报美里18日讯）美里警区主任林明城助理总监今日在记者招待会上证实，警方与砂能源公司已联手侦破至少5宗电缆偷窃案，同时其中3宗也已由警方确认。

他说，警方前后共逮捕6名偷窃砂能源公司电缆的金属贼，扣留2部车，以及干案工具，如锤头、铲等。

他表示，警方是在本月14日下午2时许接获砂能源公司投报指说在瓜拉巴南玻璃市路逮捕1名涉嫌偷窃该公司电缆的男子，并迅速派员前往现场查办。

随后，警方在现场逮捕另2名同党，将一行3人连同作案工具、轿车及遭剪切的电缆一并带回警局。

经警方盘查，于次日分别在2个不同地方再逮捕另外3名嫌犯，并扣留一辆相信是嫌犯用来运载贼赃的汽车。

北區電纜頻頻被盜

2014年迄今損失逾68萬

（本报美里18日讯）北区电缆频频被盗。根据砂能源公司于2014年至今年上半年共接获35宗电缆被盗投报，损失数额高达68万5595令吉80仙。

砂能源公司北区经理陈如国表示，今年19宗电缆被盗构成损失达62万2500令吉，与去年 7宗电缆被盗构成损失4万1040令吉相比较之下，今年的损失比去年增加超过15倍。

同时，陈如国率领砂能源公司职员及辅警一行人，出席今早警方召开的记者会上亦透露说，电缆贼活跃地区，主要是在史纳汀、瓜拉巴南、杜当及柏迈再也一带。

他也指出，由埔奕7号路至瓜拉巴南沿路，设有60个变压站，都可能成为作案目标，所以他们会加强有关地区的保安和防范措施。

以下是2014年至2017年电缆被盗的数据如下﹕

年份 案件 被捕人数 损失

2014年 发电站 1 – –

2015年 发电站 2 – 3276令吉80仙

变压站 5 – 1万9479令吉

区域办事处 1 1 300令吉

总计 8 2万3055令吉80仙

2016年 柱上小型变压器 3 – 3万7800

变压站 4 – 3240令吉

总计 7 – 4万1040令吉

2017年 柱上小型变压器 1 11 47万0500令吉

商业店 1 – 4000令吉

变压站 7 3 3万8000令吉

总计 19 62万2500令吉

全数总计 35 5 68万5595令吉80仙