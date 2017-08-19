國際羽球錦標賽 週日決賽

(本报美里18日讯)为美里历届以来承办最大型羽球赛事的 2017年美里国际羽球锦标赛（MIRI BADMINTON CHAMPIONSHIP 2017）于今日拉开战幕, 并至20日一连3天在美里Star Sports Complex与美里室内体育室举行，总奖金高达5万令吉。

是项赛事是由Double Motion Sports Managament主办，安邦再也羽球俱乐部承办，并获得AEON与apaca荣誉赞助。

是项国际赛事为安邦再也羽球俱乐部常年活动之一，每年都会获得各国的羽球好手报名参与。今年则有来自日本, 泰国, 印尼, 新加坡, 汶莱及我国约800名羽球好手参与。

是项比赛公开组设男单、男双、混合双打、宿将双打（40岁以上），共4个项目；业余组设男单、男双、混合双打，共3个项目；初级组设男单（U9/U12/U15/U18）、女单（U12/U18）、男双（U14/U18），共8个项目。有别与其它比赛的是，进入8强选手都可获得奖金奖品。

明天19日战场将移至室内体育馆, 并进行16强及8强, 星期日(20日) 则进行半决赛及决赛。