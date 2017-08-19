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吳將瑋需購呼吸輔助器 善心組織移交 8500令吉

发布于 August 19, 2017

（古晋18日讯）稀有病例，因左肺衰竭，需要依靠呼吸辅助器来排除肺部的二气化碳，马来西亚善心组织今天移交马币8千500令吉予古晋象棋名将吴将玮，助他买下一台呼吸辅助器。

现年42岁的吴将玮，于9年前，曾经因为左肺出现水肿而动过手术，但手术后，其左肺的操作功能还是比平常人差了许多。
直到今年2月开始，由于肺部不适，他就一直进出古晋中央医院，而且每次住院就长期整个月之久。如今，院方发现其左肺严重衰竭，已经完全失去操作功能，而且由于他长期只靠右肺呼吸，也导致其心脏出现微肿。

目前人在古晋中央医院接受医治的吴将玮，院方医生已建议他购买一台呼吸辅助器，特价马币8千500令吉。

这台呼吸辅助器的主要能力，是让他在晚上睡觉时使用，协助他把肺部过多的二化氧碳尽快排出体外。之前，病患者肺部就曾多次因为二化氧碳含量过多，无法即时排出而昏迷。

吴将玮早前曾开设一家婚纱摄影店，但因为生意不想理，而后转去教导中国象棋和围棋，以及偶而在室内帮人拍摄家庭照或毕业照。不过，自从他的健康出现问题后，目前他无法教棋或从事拍摄工作。

至于其太太，早前是帮他打理生意，但在生意不想理后，曾于去年出来兼职做会计。不过，今年初，在病患者入院后，她为了要照顾年幼的女儿与病患者，也无法再工作。

他俩育有一名现年7岁的女儿，目前在古晋一间中华公学就读一年级，三人居住在石角路。

吴将玮有一个哥哥、一个弟弟及2个妹妹，但因为各自都有家庭，所以在生活上，只能给予他们有限的资助。此外，病患者还有一个70岁高龄的父亲。

由于院方建议他必须购买一台呼吸辅助器，以便他能早日回家修养。因此，其家人特向善心组织古晋理事求助，希望善心组织能捐助购买该台呼吸辅助器的款项。

经过该组织古晋理事到医院进行家访，以及了解求助者吴将玮确实需要一台呼吸辅助器后，特将此案呈交予马来西亚善心组织理事会商讨后，同意捐助马币8500令吉，助求助者买下一台排除二氧化碳的呼吸辅助器。

善心组织副会长甲必丹拿督刘思乐（左3）在理事甲必丹田志和(左4) 的见证下，移交捐款予求助者吴将玮，以购买一台呼吸辅助器。左1与左2为古晋象棋公会财政何则严及主席曾令威。
善心组织副会长甲必丹拿督刘思乐（左3）在理事甲必丹田志和(左4) 的见证下，移交捐款予求助者吴将玮，以购买一台呼吸辅助器。左1与左2为古晋象棋公会财政何则严及主席曾令威。
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