沈桂賢：降低病菌感染傳播 醫護員應嚴守手部衛生

（本报古晋18日讯）砂地方政府与房屋部长拿督沈桂贤指出，鉴于手部卫生护理与卫生护理相关传染（Health Care Associated Infection）相互关联，因此医护人员严守手部卫生是非常重要的措施，以降低病菌感染及传播。

他强调，手部卫生护理是重要的小细节，也是常被忽略的小细节，人们不应该忽视手部卫生的重要性。

他是今早受邀出席卫生局于砂中央医院举行的“情节护理为更安全的护理”运动主持推展仪式上致词时，如是表示。

此外，他指出，卫生护理相关感染是普遍发生的现象，包括病人面对各种感染如尿道感染、肺炎、手术部位感染、血液感染、临床败血症等等，往往会导致严重的个人健康问题，增加经济负担、长期行动不便、死亡、及抗药性的增加问题。

他说，在2005年，世界卫生组织推出全球病人安全挑战运动，即“清洁互利为更安全的护理”以降低卫生护理相关感染问题。

在马来西亚，手部卫生遵守率是通过手部卫生遵守审查单位，每3个月进行一次审查，而流行病监督则是通过卫生护理相关感染（HCAI）检察，即整个医院范围展开审查，每年进行2次。

根据调查显示，整体上的卫生遵守率从2008年的56.6%，到了2015年逐步增加至79.8%。而流行病感染方面，在2008年的每1千名病人调查高达31.5%，到2015年已降低至15.9%。

另一方面，砂卫生局长查米拉也在致词时表示，砂州有23个政府医院，截至2016年总共有3千978张病床，但病床使用率却高达189.6%，求诊病人人数达20万2千304人。然而，传染疾病专科医生则只有1名，因此要克服传染病问题是一项巨大挑战，所幸获得许多护士协助控制传染病，帮助降低了不少负担。

值得一提的是，卫生局长查米拉也带领中央医院上下众医护人员举行宣誓仪式，以宣誓致力处理卫生护理相关感染问题。



