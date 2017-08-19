濕地國家公園展種植活動 納英為環保獻力

（本报古晋18日讯）纳英集团古晋办事处职员在过去的周末在古晋湿地国家公园展开了种植活动，为环保工作献力。

该项活动是纳英集团自2015年开始与砂森林局合作的结晶。纳英企业通讯主管Caroline Yeo表示，该项活动的举行与纳英为人民、地球和盈利献力的原则相符。

“我们想要思想教育职员，告诉他们保护环境的重要性，而每个人都有环保的责任，好让自己和下一代都能继续享有美好的环境。”

她说，纳英集团职员当天在古晋湿地国家公园里埋下了300颗Bakau Kurap树的种子，度过了有趣和有意义的周末。

砂森林局执行林务官莫哈末诺菲道斯赞赏纳英推动环保工作的努力。

“古晋湿地国家公园是世界上其中一个湿地，不过，因为由于古晋展开治水工程的缘故，导致该湿地国家公园出现枯竭状况。如今，该湿地国家公园已成功重植66590棵‘Bakau’树，涵盖面积83.94公顷。”

湿地是一些濒危野生动物和海洋动物，包括长鼻猴、鳄鱼及短吻海豚等的重要保护区，所以更显保护湿地的重要性。

莫哈末诺菲道斯指出，纳英集团也在美里和民都鲁推动多个环保活动，他感谢纳英集团多年来为环保不遗余力的付出，也期待纳英集团未来推动更多环保措施。



