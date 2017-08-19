膺亞洲最佳雇主獎 納英集團獲肯定

（本报古晋18日讯）砂州之光！纳英集团日前在世界人力资源开发大会（World HRD Congress）上膺“2017年亚洲最佳雇主奖”！

只有在人力资源发展方面有效使用销售与沟通，把公司的宏愿转化成为人力资源策略，栽培内部人员的能力，帮助公司建立迎接未来挑战的能力。

有关奖项也受到世界人才管理联合协会、CHRO-Asia及马来西亚人力资源管理机构的认可。

纳英集团人力资源主管Andrew Chan在文告中表示，荣获亚洲最佳雇主奖是对纳英集团在人力资本发展与管理方面所付出努力的一种肯定。

“在纳英，我们很荣幸能架构一个加强生产力、拥抱多元化及给予每个人机会发挥潜能的人力资源管理体制，对我们集团而言，无论是在工作上的小进步，或是大的里程碑，我们的职员都有机会成长和进步。”

他说，奖项的获取提醒了纳英集团，需要继续提高人力资本发展与管理的水平，该集团也承诺会继续作出努力。

去年，纳英集团也成为马来西亚最佳雇主品牌奖的其中一个得主，成为2016年马来西亚前50最佳雇主品牌。



